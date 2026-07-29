La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuántas veces se puede votar por los nominados y cómo hacerlo? Paso a paso

La Casa de los Famosos México 2026 abre sus votaciones: conoce cuántas veces puedes apoyar a los nominados, los horarios y el proceso paso a paso

Nominados en La Casa de los Famosos | @LaCasaFamososMx

La primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 llegó a uno de sus momentos centrales con la gala de nominación. Los habitantes deberán entrar al confesionario para repartir puntos entre sus compañeros, mientras la audiencia espera conocer la placa que competirá por permanecer en el programa.

Una vez revelados los nombres en riesgo, el público podrá intervenir por medio de una votación positiva. Esto significa que cada voto sirve para salvar a un habitante y no para solicitar su eliminación, por lo que los participantes con mayor respaldo continuarán dentro de la competencia.

La cantidad de votos depende del acceso utilizado. Las personas que entren gratuitamente podrán emitir un voto por día, mientras que los suscriptores de ViX Premium tendrán hasta 10 votos diarios, los cuales podrán distribuir entre uno o varios habitantes nominados.

Los votos no se guardan para utilizarlos después ni se trasladan de una semana a otra. El conteo se reinicia cada día durante los periodos habilitados, por lo que los seguidores deberán ingresar nuevamente si desean respaldar a su participante durante toda la semana.

¿A qué hora y dónde ver en vivo las nominaciones de hoy en La Casa de los Famosos México 2026?

La primera gala de nominación se realizará este miércoles 29 de julio a partir de las 22:00 horas, tiempo del centro de México, mediante la señal de Canal 5. Durante la emisión, cada habitante ingresará al confesionario para asignar puntos y, al terminar la dinámica, se dará a conocer la primera placa completa de la temporada.

El programa también podrá seguirse mediante ViX, plataforma que cuenta con la transmisión continua desde el interior de la casa. La señal 24/7 permitirá observar las reacciones, conversaciones y posibles acuerdos después de conocerse los nominados, aunque la dinámica principal será presentada durante la gala de Canal 5.

Al finalizar la nominación, Galilea Montijo anunciará la apertura de las votaciones. La primera ventana permanecerá disponible durante la Post Gala, momento en el que aparecerá la sección para apoyar a los participantes que hayan quedado en riesgo de eliminación.

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México 2026, al momento?

Hasta antes de la gala de este miércoles, Aldo Rendón es el único habitante que tiene asegurado un lugar en la primera placa de nominados. El estilista fue enviado directamente a la zona de riesgo después de que Arantza Ruiz atendiera una llamada durante la gala de estreno y recibiera la instrucción de elegir a uno de sus compañeros.

Los demás nominados serán definidos durante la emisión de esta noche, cuando los habitantes repartan sus puntos en el confesionario. La lista oficial podría cambiar posteriormente por las dinámicas de salvación y los beneficios obtenidos dentro del programa, antes de la eliminación programada para el domingo.

Fede Vigevani no podrá ser nominado esta semana debido a que ganó la primera Prueba del Líder, resultado que le otorgó inmunidad. Además, la producción aclaró que su estancia tiene condiciones diferentes porque participa como infiltrado del público: si en otra semana llega a la placa, los votos emitidos a su favor serían considerados nulos, ya que no ocupa formalmente el lugar de un habitante regular.

¿Cómo votar por los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026? Paso a paso

Para participar será necesario esperar a que los conductores anuncien la apertura del sistema. Las votaciones comienzan los miércoles después de conocerse la placa, vuelven a habilitarse durante las emisiones del jueves y viernes, y se abren nuevamente el domingo antes de la gala de eliminación.

El proceso para votar es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial de La Casa de los Famosos México cuando la votación se encuentre abierta. Seleccionar la sección denominada “Vota”. Revisar los nombres y fotografías de los habitantes nominados. Elegir al participante que se desea salvar. Confirmar la selección y enviar el voto. Para utilizar los votos de ViX Premium, iniciar sesión con la cuenta que tenga activa la suscripción. Verificar que la plataforma confirme el registro de la participación.

Durante las galas también aparecerá un código QR en la pantalla. Al escanearlo con la cámara del teléfono, el usuario será dirigido al portal de votación, sin necesidad de buscar manualmente la sección. La página solamente mostrará las opciones cuando la producción haya abierto oficialmente el periodo correspondiente.

Los miércoles se puede votar desde el anuncio de la placa hasta el final de la Post Gala. El jueves y el viernes, la ventana comprende la Pre Gala, la Gala y la Post Gala. El domingo, el sistema permanece disponible desde la Pre Gala hasta que Galilea Montijo anuncia el cierre definitivo durante la eliminación.

Quienes utilicen el acceso gratuito tendrán un voto por día, mientras que los usuarios de ViX Premium podrán emitir 10 votos diarios. Es posible repartir los votos entre distintos participantes o colocarlos en un mismo habitante, siempre que el sistema se encuentre habilitado.

La Casa de los Famosos México 2026: lista completa de habitantes

La cuarta temporada comenzó el domingo 26 de julio con 18 habitantes procedentes de la actuación, la música, la televisión, el periodismo y las plataformas digitales. Los participantes fueron distribuidos inicialmente entre las habitaciones Malibú, Ibiza y Tulum.

La lista completa está integrada por Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza y Cynthia Klitbo; además de Yahir Othón, Flor Vigna, Masad Altamimi, Arantza Ruiz, Ese Pérez y Fede Vigevani.

El grupo se completa con Brianda Deyanara, Memo Schutz, Yanet García, Gema Garoa, Luis Chaparro y Mariana Ochoa. De todos ellos, Fede Vigevani ingresó bajo la figura de infiltrado, una condición que le permite cumplir misiones elegidas por la audiencia, pero que también modifica la manera en la que se contabilizarían los votos en caso de aparecer en una placa futura.

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