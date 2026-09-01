Naomi Osaka sorprende en el US Open 2026 con un look inspirado en Allen Iverson

La tenista japonesa derrotó a la rusa Anastasia Zakharova por doble 7-6 en su debut en la primera ronda del US Open 2026

Naomi Osaka. PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Naomi Osaka volvió a ser una de las protagonistas del US Open 2026, aunque esta vez la atención no estuvo enfocada únicamente en lo que podía hacer con la raqueta. La tenista japonesa llegó a Nueva York con un mensaje ligado a la cultura deportiva y sorprendió con un atuendo inspirado en Allen Iverson, una de las figuras más influyentes de la NBA.

Antes de su debut en el Arthur Ashe Stadium, Osaka apareció con una propuesta que combinó elementos del tenis, la moda y el legado del exjugador de los Philadelphia 76ers. La japonesa utilizó una bata gris con referencias visuales a distintos momentos de su carrera y posteriormente mostró un conjunto negro acompañado por trenzas, un estilo que recordó la imagen que Iverson convirtió en un símbolo durante su etapa en la NBA.

Naomi Osaka. PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Osaka sorprende. JULIAN FINNEY/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP NBA llega al US Open. JULIAN FINNEY/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Un look de leyenda. Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP El outfit de Osaka. PATRICK SMITH/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Osaka, moda y cultura Patrick Smith/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Iverson inspira. PATRICK SMITH/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

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Osaka revela por qué eligió a Allen Iverson como inspiración

La elección del vestuario tuvo un significado especial para Osaka, quien explicó que Iverson representa una figura que transformó la relación entre los deportistas y la moda. Para la japonesa, el impacto del exbasquetbolista no se limitó a sus actuaciones dentro de la cancha, sino también a la forma en la que expresó su identidad. “Creo que él también es alguien a quien admiro mucho, porque ha hecho mucho en la moda, ya sea de manera intencional o no, y cambió la forma en que los jugadores de la NBA se visten”, explicó Osaka antes del torneo.

La tenista también destacó que Iverson abrió una conversación sobre la libertad de los atletas para mostrar su personalidad fuera de la competencia. “También creo que toda la conversación sobre la ropa en el deporte y sobre expresarte a través del estilo es algo que admiro de él”, agregó.

El homenaje de Osaka llegó hasta Iverson

La referencia de Osaka no pasó desapercibida. Allen Iverson reaccionó al gesto de la tenista japonesa y mostró su agradecimiento por haber sido elegido como inspiración para su aparición en el US Open.

Aunque ambos no habían tenido un encuentro previo, el exjugador de los Philadelphia 76ers compartió un mensaje de reconocimiento después de conocer el homenaje realizado por Osaka. “Wow, qué honor! Soy un gran admirador; tengo muchas ganas de conocerte Naomi Osaka“, posteó el exjugador de la NBA en su cuenta de Instagram.

Allen Iverson responde al homenaje de Naomi Osaka. Foto Instagram: @theofficialai3

La relación de Osaka con la moda se ha convertido en una parte importante de su identidad pública. A lo largo de su carrera, la japonesa ha utilizado algunos de los torneos más importantes del calendario para presentar diseños con referencias personales, culturales y deportivas.

Más allá de su vestimenta, la japonesa llegó a Flushing Meadows con un objetivo deportivo claro: recuperar protagonismo en un escenario donde ya escribió capítulos importantes de su carrera.

Osaka sobrevive a dos tiebreaks y avanza en un debut sufrido en el US Open

Naomi Osaka tuvo que trabajar más de lo esperado para superar su primer partido del US Open 2026. La japonesa derrotó a la rusa Anastasia Zakharova por 7-6 (8/6) y 7-6 (7/3) en un encuentro que se extendió hasta después de la medianoche en Nueva York.

La ex número uno del mundo enfrentó momentos complicados ante una rival ubicada en el puesto 101 del ranking WTA. Zakharova estuvo cerca de quedarse con el primer set al tener la oportunidad de sacar para ganarlo y posteriormente llegó a dominar el primer tiebreak por 4-3, pero Osaka logró reaccionar en los momentos decisivos.

El partido se definió después de dos horas y dos desempates, en una actuación donde la japonesa no mostró su mejor versión tenística, pero encontró la manera de resolver los puntos importantes. Después del impacto generado por su llamativo ingreso a la pista con un atuendo inspirado en Allen Iverson, Osaka tuvo que cambiar el protagonismo de la imagen por la resistencia dentro de la cancha para avanzar a la siguiente ronda.

Osaka busca recuperar su mejor versión en el US Open

El torneo estadounidense tiene un significado especial para Osaka, ya que fue en Nueva York donde conquistó dos de sus cuatro títulos de Grand Slam, en las ediciones de 2018 y 2020.

Con su homenaje a Allen Iverson, Osaka volvió a demostrar que sus apariciones en los grandes escenarios no solo cuentan una historia deportiva, sino también una relacionada con la cultura, la personalidad y la forma en la que entiende el deporte.

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