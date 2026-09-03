Alcaraz remonta a Jaime Faria y avanza a tercera ronda del US Open 2026

El español perdió el primer set ante Faria, pero respondió con tres parciales favorables para avanzar en Nueva York

Alcaraz despierta tras un inicio complicado | Reuters

Carlos Alcaraz tuvo que modificar el rumbo de su partido para mantenerse con vida en la defensa del título del US Open. El español perdió el primer set ante Jaime Faria, pero reaccionó para imponerse 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 después de dos horas y 40 minutos en el Arthur Ashe Stadium. El resultado colocó al campeón vigente en la tercera ronda del Grand Slam neoyorquino y extendió a 16 su racha de victorias consecutivas en torneos de esta categoría.

El inicio dejó a Alcaraz en una situación distinta a la que había vivido en su presentación frente a Roman Safiullin. Faria aprovechó los problemas del español con el servicio y encontró el quiebre que necesitaba para quedarse con la primera manga. El español incluso llegó a expresar su molestia por el funcionamiento de su saque hacia su equipo, mientras el portugués mantenía la presión con su primer servicio. El momento de mayor riesgo llegó al comienzo del segundo set, cuando el español enfrentó un 15-40 que pudo colocarlo nuevamente con un quiebre en contra.

La respuesta cambió por completo el partido. Alcaraz salvó las oportunidades de ruptura, sostuvo su servicio y encadenó seis juegos para ganar el segundo set por 6-0. Faria, que había conseguido controlar varios intercambios durante la manga inicial, ya no pudo mantener el mismo nivel ante un rival que aumentó la velocidad de sus golpes, encontró mayor profundidad desde el fondo y comenzó a tomar posiciones más ofensivas dentro de la cancha.

El tercer parcial confirmó la recuperación del número dos de la siembra. Alcaraz consiguió el quiebre necesario para tomar ventaja y cerró la manga por 6-3, con mayor estabilidad en el servicio y mejores resultados cuando decidió acercarse a la red. El español terminó el encuentro con 24 puntos ganados en 30 incursiones a la red y acumuló 43 golpes ganadores. Faria únicamente logró superarlo en el apartado de aces, con cinco por cuatro del murciano.

Con dos sets consecutivos en su poder, Alcaraz llevó el control al cuarto parcial y evitó que el portugués encontrara una nueva oportunidad para extender el encuentro. El 6-2 definitivo completó una remontada de tres mangas consecutivas después de haber comenzado abajo en el marcador. Tras el encuentro, el español explicó que uno de sus objetivos fue mantenerse concentrado y evitar la prisa que había afectado sus decisiones durante el primer set.

El triunfo también tiene peso por el contexto con el que Alcaraz llegó a Nueva York. El español volvió a competir en este US Open después de permanecer aproximadamente cuatro meses fuera del circuito por una lesión en la muñeca. En primera ronda derrotó a Safiullin por 6-4, 6-4 y 6-4 y, con el triunfo sobre Faria, colocó su registro en 2-0 desde el regreso. Además, el campeón defensor mantiene abierta la posibilidad de sumar otro título de Grand Slam después de conquistar el Australian Open a principios de 2026.

MÁS INFORMACIÓN: Aryna Sabalenka le da la mano al pronóstico y elimina a Camila Osorio en primera ronda del US Open 2026

El próximo rival de Carlos Alcaraz será el chino Yibing Wu, quien eliminó al australiano James Duckworth por 7-5, 6-3 y 6-1. Será la quinta ocasión en seis participaciones en la que el español dispute la tercera ronda del US Open. Ambos ya cuentan con un antecedente en el circuito: Alcaraz venció a Wu cuando se enfrentaron en Shanghái dos años atrás. Ahora el español tendrá otro examen en Nueva York después de superar el primero en el que tuvo que remontar durante esta edición.

Te puede interesar: