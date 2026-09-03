Santiago Gimenez con el Porto: esta sería la fecha de su debut en la Liga de Portugal

El entrenador de los Dragones reveló que el delantero mexicano será convocado para el próximo partido

Santi Gimenez podría debutar pronto con el Porto | @FCPorto

Santiago Giménez podría disputar sus primeros minutos con el Porto este viernes, cuando los Dragones reciban al Moreirense en el Estadio do Dragão, dentro de la quinta jornada de la Primeira Liga de Portugal, la cual se puede ver a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Francesco Farioli, entrenador del conjunto portugués, confirmó en conferencia de prensa que el delantero mexicano formará parte de la convocatoria si no se presenta algún inconveniente con su documentación.

Santiago Gimenez en el Porto: ¿Cuándo sería su debut en la Liga de Portugal?

“Con la gestión necesaria, Santi y Souza formarán parte del partido si la documentación está regularizada”, explicó el estratega italiano durante la previa del compromiso de este viernes 4 de septiembre.

Aunque Gimenez estará disponible, Farioli también señaló que su incorporación deberá realizarse de manera progresiva, debido a que llevaba tiempo trabajando separado del plantel del Milan y apenas comienza a recuperar el ritmo competitivo junto con sus nuevos compañeros.

Cabe mencionar que el delantero de la Selección Mexicana se lesionó de un tobillo en la pasada Copa del Mundo 2026, durante el encuentro de cuartos de final ante Inglaterra en el Estadio Azteca, y poco a poco se ha ido recuperando de dicho malestar.

El atacante mexicano completó durante la semana sus primeras sesiones de entrenamiento con el Porto y ahora espera recibir la oportunidad de debutar. Por su situación física, lo más probable es que comience el partido en la banca y pueda ingresar durante el segundo tiempo para sumar sus primeros minutos con el club.

¿Cuál es la trayectoria de Santiago Gimenez y cómo llega al Porto?

En caso de tener acción en el compromiso, Santi vivirá su tercera experiencia en el futbol del Viejo Continente, luego de iniciar su camino por Europa en el Feyenoord de los Países Bajos y posteriormente jugar con el AC Milan de la Serie A de Italia, donde no pudo mostrar su mejor versión.

MÁS INFORMACIÓN: Santiago Gimenez y la competencia que tendrá por un lugar en la delantera del Porto

Ahora, el delantero mexicano buscará comenzar una nueva etapa con el Porto, equipo al que llegó durante el mercado de fichajes y con el que ya tuvo sus primeras sesiones de trabajo bajo las órdenes de Francesco Farioli.

Los Dragones llegan a este encuentro como líderes del campeonato portugués, con cuatro victorias en el mismo número de jornadas y sin haber recibido gol. El Porto suma 12 puntos y mantiene el paso perfecto después de las primeras cuatro fechas de la Primeira Liga.

El partido frente al Moreirense se llevará a cabo este viernes 4 de septiembre a las 13:15 horas, tiempo del centro de México, duelo que se podrá ver en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports. Si su documentación queda regularizada, Santiago Gimenez podría aparecer entre los convocados y tener sus primeros minutos con el Porto.

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