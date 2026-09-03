Rebeca Bernal tras fichar con el Manchester United: “Fue una decisión difícil, pero no me arrepiento”

La defensa mexicana explicó las dudas que tuvo antes de dejar al Washington Spirit y comenzar su primera experiencia en Europa

Rebeca Bernal reconoció en entrevista exclusiva para Juegan Ellas de Claro Sports que dejar al Washington Spirit para fichar por el Manchester United no fue una decisión sencilla. La defensa mexicana se encontraba en plena temporada con el conjunto estadounidense y todavía tenía contrato, por lo que cambiar de país y comenzar un nuevo proceso implicaba evaluar distintos factores.

La futbolista explicó que el contacto con el club inglés llegó de manera inesperada y que las negociaciones avanzaron en cuestión de días. “La verdad es que no lo esperaba. Me tomó de sorpresa. Fue una reacción de emoción, pero que sí me sorprendió porque estaba en temporada, no lo tenía en mis planes”, explicó Bernal en entrevista.

La mexicana relató que su representante, Guillermo Zamarripa, fue quien le comunicó el interés del Manchester United y le preguntó por su disponibilidad para sostener una conversación con el club. “Me dice: ‘Oye, ¿Cómo estás de tiempos? Manchester United quiere una llamada contigo, está muy interesado y básicamente te compraría para que ya estuvieras viajando con ellos y todo’”, recordó.

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Bernal explicó que la propuesta generó ilusión desde el primer momento, aunque también significaba dejar un entorno en el que tenía continuidad. “Obviamente muy emocionada por lo que representa el club, la liga, ¿sabes? Entonces, pues sí, emocionada, pero también no fue una decisión fácil porque igual estaba en un club importante, en una liga importante y estaba siendo constante”, señaló.

La jugadora explicó que el tiempo disponible para tomar la decisión fue reducido, pues todavía tenía un año y medio de contrato con Washington Spirit. “Ahí empezó el tema de propuestas, todo fue en nada, o sea, en días y ya tenía que decidir, porque yo todavía tenía contrato con mi equipo un año y medio más y teníamos el tiempo básicamente muy recortado porque se cerraban los registros”, detalló.

A pesar de las dudas que acompañaron el proceso, Bernal no se arrepiente de haber aceptado el cambio. “Fue una decisión difícil, pero de verdad es que no me arrepiento y sé que nunca me voy a arrepentir”, afirmó.

Rebeca Bernal quiere crecer en la Women’s Super League

La defensa mexicana llega al Manchester United con la intención de continuar su desarrollo y competir en una de las ligas que considera parte de los principales escenarios del fútbol femenil. “Siempre va a ilusionar mucho estar rodeada de jugadoras importantes a nivel mundial. Estoy segura de que me va a ayudar mucho a seguir creciendo, a seguir aprendiendo”, señaló.

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La mexicana sabe que su llegada implica comenzar nuevamente un proceso para ganarse un lugar dentro de la plantilla. “Va a ser un paso importante en mi carrera que quiero dar y pues tengo que tomar confianza para hacerlo”, comentó.

La competencia también le permitirá enfrentarse a jugadoras con las que hasta ahora no había coincidido en la misma liga. “Voy a enfrentar a las mejores jugadoras del mundo. Ahora está, no sé, diferentes muchos nombres grandes. Este viernes nuestro partido de apertura es contra London City, está Alexia Putellas”, explicó.

Rebeca Bernal también piensa en la selección mexicana

El cambio al fútbol inglés también tiene relación con los próximos compromisos de la selección mexicana. Bernal reconoció que la cercanía de la eliminatoria mundialista fue uno de los factores que tomó en cuenta antes de aceptar el movimiento. “Para mí la selección nacional es algo importante en mi carrera. Me hace mucha ilusión lo que viene para nosotras, que es la eliminatoria principalmente”, explicó.

La mexicana reveló que habló con Pedro López, entrenador del Tricolor, antes de completar el cambio de equipo. “Obviamente hablé con Pedro López. Era para mí importante hablarlo con él porque al final un cambio representa empezar de nuevo, abrirte camino, pelear por un lugar”, comentó.

Bernal sabe que primero deberá ganarse un sitio en el Manchester United para mantener el ritmo que necesita con la selección. “Primero yo tengo que trabajar, que ganarme un lugar aquí. Obviamente, si quiero ser convocada, tener ese ritmo y adquirirlo, tengo que ganarme un lugar aquí”, explicó.

Su intención es que todo lo que aprenda en Inglaterra pueda trasladarlo posteriormente al Tricolor. “Después todo lo adquirido, llevarlo y trasladarlo y permearlo allá, porque pues esta liga es top y sé que puedo aprender muchísimo y poder transmitirlo a las jugadoras mexicanas sería algo muy bonito”, concluyó.

Rebeca Bernal inicia así una nueva etapa después de haber pasado por Rayadas y Washington Spirit. La decisión de dejar Estados Unidos implicó valorar su continuidad, su contrato y el cambio de país, pero la propuesta del Manchester United terminó por convencerla. “Un equipo de esta calidad, de un equipo tan grande te quiera en sus filas y que se interese en ti, la verdad es que me llena de orgullo y pues ahora vistiendo sus colores es que felicidad”, expresó.

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