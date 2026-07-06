Naomi Osaka da la sorpresa al eliminar a la número uno del mundo Aryna Sabalenka en Wimbledon

La japonesa eliminó a la líder del ranking y consiguió el mejor resultado de su carrera en el All England Club

Naomi Osaka elimina a Aryna Sabalenka | Reuters

Naomi Osaka protagonizó uno de los resultados más relevantes de Wimbledon 2026 al eliminar a la número uno del ranking mundial, Aryna Sabalenka, y avanzar por primera vez a los cuartos de final del torneo británico. La japonesa resolvió el compromiso en dos sets, por 6-2 y 7-6 (7-2), para firmar la mejor actuación de su carrera sobre la cancha del All England Club.

El encuentro se definió en una hora y media. Osaka tomó el control desde el primer parcial y, aunque Sabalenka reaccionó en el segundo set para mantener el partido parejo, la tenista japonesa respondió en el desempate para sellar una victoria que pone fin a una racha adversa frente a la bielorrusa.

Antes de este partido, Sabalenka había ganado los cinco enfrentamientos más recientes entre ambas, incluidos tres durante la temporada 2026. Con este triunfo, Osaka consiguió romper esa tendencia y sumar su primera victoria del año frente a una jugadora ubicada dentro del Top 10 del ranking de la WTA.

El resultado también representa un paso importante para la campeona de cuatro títulos de Grand Slam, ya que nunca antes había alcanzado los cuartos de final de Wimbledon. A pesar de sus éxitos en otros torneos de esta categoría, el certamen sobre césped era el único en el que todavía no había logrado instalarse entre las ocho mejores.

Naomi Osaka defeats the world No. 1 Aryna Sabalenka to advance to the quarterfinals‼️ pic.twitter.com/jsqaxvgheP — ESPN (@espn) July 5, 2026

Además, Osaka volvió a derrotar a una número uno del mundo después de varios años. La última ocasión en la que había conseguido un resultado de este tipo fue en 2019, cuando superó a Ashleigh Barty en el torneo de Pekín. Anteriormente, también había vencido a Simona Halep cuando ocupaba la cima del ranking durante Indian Wells 2018.

La eliminación de Sabalenka modifica el panorama del cuadro femenino en Wimbledon 2026. La líder del ranking llegó al torneo como una de las principales candidatas al título, pero quedó fuera antes de los cuartos de final, sumándose a las salidas de Elena Rybakina e Iga Swiatek, quienes también fueron eliminadas antes de esa instancia.

Para la tenista bielorrusa, la derrota representa otro intento sin éxito por conquistar Wimbledon, el único torneo de Grand Slam en el que aún no ha podido disputar una final. En la edición anterior había alcanzado las semifinales, por lo que perderá parte de los puntos que defendía durante esta semana.

A pesar de ese resultado, Sabalenka conservará de manera provisional el liderato del ranking mundial una vez concluya el torneo. Mientras tanto, Naomi Osaka continúa su camino en Wimbledon con la oportunidad de seguir ampliando la mejor actuación de su carrera en el campeonato británico y con la confianza de haber dejado fuera a la primera sembrada del certamen.

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