Davide Ancelotti explica por qué Vinicius no cobró el penal ante Noruega

El cuerpo técnico de la selección de Brasil definió antes del partido que Bruno Guimarães sería el encargado de los penales ante los europeos

Bruno Guimarães falla el penalti contra Noruega. | Reuters

La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una pregunta en el centro del análisis: ¿Por qué Vinicius no cobró el penal ante Noruega? La respuesta llegó por voz de Davide Ancelotti, auxiliar técnico e hijo de Carlo Ancelotti, quien explicó que la decisión salió del cuerpo técnico antes del inicio del partido.

Brasil cayó 2-1 ante Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y quedó fuera de la Copa del Mundo. En el trámite del encuentro, en el minuto 13, la Canarinha tuvo la opción de abrir el marcador desde los once pasos, pero Bruno Guimarães tomó la pelota y su disparo fue atajado por Ørjan Nyland.

La jugada nació tras una falta sobre Matheus Cunha dentro del área. El árbitro Ismail Elfath no sancionó en primera instancia, pero tras la revisión del VAR señaló penal para Brasil. En ese momento, Vinicius estuvo cerca del punto de cobro, aunque el encargado final fue Bruno Guimarães.

“Fue una decisión del cuerpo técnico”

Después del partido, Davide Ancelotti explicó que la elección de Bruno Guimarães no se tomó en el momento del cobro, sino antes del encuentro. El auxiliar señaló que el cuerpo técnico había definido que el mediocampista fuera el cobrador de cualquier penal que tuviera Brasil ante Noruega.

La frase que marcó la explicación fue directa: “El cuerpo técnico había decidido que Bruno Guimaraes debía tirar todos los penaltis”. Con esa respuesta, Davide Ancelotti buscó quitar la carga de la elección a Vinicius y a Bruno Guimarães, en una jugada que quedó bajo responsabilidad del banco brasileño.

De acuerdo con la versión difundida tras el encuentro, Vinicius sostuvo la pelota en la previa del cobro como parte de una escena que llamó la atención, pero el plan de Brasil ya contemplaba a Bruno Guimarães como ejecutor. El remate no terminó en gol y Noruega mantuvo el empate sin anotaciones en ese tramo del partido.

Noruega resolvió la eliminatoria con dos goles de Erling Haaland en la recta final. Brasil descontó 2-1 en tiempo agregado con un penal de Neymar, pero el marcador ya no cambió y el equipo de Carlo Ancelotti cerró su participación en el Mundial 2026.

La explicación de Davide Ancelotti no cambia el resultado, pero sí aclara una de las decisiones que más se discutieron tras el partido. Vinicius era uno de los nombres de mayor peso ofensivo en Brasil, por lo que su ausencia en el cobro generó debate.

Para Brasil, la eliminación representa otro capítulo sin título mundial desde 2002. Para el cuerpo técnico de Ancelotti, el penal fallado por Bruno Guimarães queda como una de las acciones que serán revisadas dentro del balance de un partido que terminó con la salida de la Canarinha en octavos de final.

TE PUEDE INTERESAR: