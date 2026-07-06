Portugal vs España hoy en vivo: horario y dónde mirar en Guatemala a Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal en el Mundial 2026

Cómo seguir todos los partidos en la cita mundialista desde Guatemala.

Portugal vs España dónde ver en vivo para Guatemala | Claro Sports

Portugal y España se enfrentarán este lunes 6 de julio en el Estadio Dallas por los octavos de final de la Copa Mundial 2026. El ganador avanzará a los cuartos de final en uno de los cruces más destacados de la ronda. Ambos equipos llegan tras superar con autoridad la fase anterior y buscarán mantener el nivel mostrado en el torneo. El antecedente más reciente entre ambas selecciones fue la final de la UEFA Nations League 2025, donde Portugal se impuso por penales tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

Portugal afronta este compromiso después de eliminar a Croacia por 2-1 en los dieciseisavos de final. El conjunto dirigido por Roberto Martínez volvió a mostrar la solidez de su mediocampo, liderado por Vitinha y João Neves, además del aporte de Cristiano Ronaldo en ataque. La selección lusa intentará aprovechar el entendimiento de un plantel que mantiene la base de los últimos años para superar a uno de sus principales rivales europeos y seguir en la pelea por el título mundial.

España, por su parte, llega tras una contundente victoria por 3-0 sobre Austria en la ronda anterior. El equipo de Luis de la Fuente mantiene una propuesta basada en la posesión del balón y cuenta con figuras como Rodri, Pedri, Lamine Yamal y Fabián Ruiz para controlar el juego. La Roja buscará imponer su estilo desde el inicio con el objetivo de eliminar a Portugal y confirmar su condición de candidata a conquistar la Copa Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal en el Mundial 2026: hora y dónde mirar el Portugal vs España en Guatemala

Portugal y España se enfrentarán este lunes 6 de julio en el marco de la los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro marcará el segundo partido de la fase de eliminación para los equipos que comandan Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal. El compromiso se disputará a las 13:00 horas de Guatemala.

¿Quién transmite el Mundial 2026 en Guatemala? Canales de TV y streaming

Los aficionados en Guatemala podrán seguir toda la actividad del Mundial 2026 a través de distintas plataformas de televisión y streaming. Durante la fase de grupos, TIGO Sports transmite todos los partidos del torneo, mientras que una selección de encuentros también se podrá ver por FOX y por las señales de Canal 3, Canal 7, Canal 11 y Canal 13 de Albavisión. Para este encuentro en particular, el Portugal vs España estará disponible en TIGO Sports.

Te puede interesar