La marea verde toma la Ciudad de México antes del México vs Inglaterra: el Tri juega contra la historia

La Ciudad de México se pintó de verde antes del México vs Inglaterra. Miles de aficionados llenaron el estadio y el Ángel de la Independencia para apoyar al Tri

La afición hace su trabajo en el Azteca | Reuters

La Ciudad de México vivió una tarde de Mundial con el pulso acelerado, las calles llenas y el Estadio Ciudad de México convertido en el centro emocional del país. México se preparó para enfrentar a Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial 2026, en un partido que carga con una dimensión especial: no solo por el boleto a cuartos de final, sino por el contexto histórico, la localía y la posibilidad de que el Tri firme una de las noches más importantes de su historia reciente. El encuentro fue programado para este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, con ajuste de horario a las 19:00 horas por condiciones climatológicas.

Desde varias horas antes del silbatazo inicial, los aficionados comenzaron a llenar las inmediaciones del estadio. La camiseta verde dominó los accesos, los pasillos, las explanadas y cada punto de reunión cercano al inmueble. Familias completas, grupos de amigos, niños con el rostro pintado, banderas tricolores y cánticos formaron parte de una escena que reflejó la magnitud del momento: México no solo juega un partido de eliminación directa; juega ante su gente, en su casa y frente a un rival histórico del fútbol mundial.

El color en el Azteca antes de entrar al estadio | Reuters

El ambiente también se extendió más allá del estadio. En distintos puntos de la capital, la afición salió a las calles con playeras, banderas, cornetas y bufandas. El Ángel de la Independencia, punto tradicional de reunión para las grandes noches del deporte mexicano, lució repleto de seguidores que comenzaron la previa como si ya se tratara de una celebración nacional. La ciudad pareció moverse al ritmo del partido: tráfico, cánticos, fotos, transmisiones en vivo y una ansiedad colectiva por ver al Tri ante Inglaterra.

Una ciudad vestida de verde antes de una noche histórica

La postal previa al México vs Inglaterra tuvo todos los ingredientes de una jornada mundialista de alto voltaje. En los alrededores del Estadio Ciudad de México, los vendedores ofrecieron banderas, playeras, bufandas y artículos con los colores nacionales, mientras los aficionados avanzaron hacia las puertas del inmueble con varias horas de anticipación. La expectativa creció todavía más por tratarse del último partido del Mundial 2026 en territorio mexicano, de acuerdo con reportes previos al encuentro.

Una ciudad vestida de verde antes de una noche histórica | Reuters

La demora por el protocolo climático no apagó el ánimo de la afición. El inicio del duelo sufrió un retraso de una hora debido a la activación de medidas de seguridad por tormenta eléctrica en la Ciudad de México, lo que llevó a mover el arranque de las 18:00 a las 19:00 horas. Aun con la espera, el público mantuvo la energía en la tribuna y en los alrededores, con cánticos constantes y una sensación de cuenta regresiva que aumentó conforme se acercó el momento del calentamiento.

La demora por el protocolo no apagó el ánimo | Claro Sports/Alejandra Suárez

El duelo reunió un peso deportivo y emocional difícil de separar. México llegó a esta instancia después de vencer 2-0 a Ecuador en la ronda previa, con una campaña marcada por solidez defensiva y el impulso de la localía. El equipo mexicano arribó al partido con cuatro victorias, ocho goles a favor y ninguno en contra, además de haber superado una eliminatoria mundialista por primera vez desde 1986. Esa combinación elevó la expectativa entre una afición que entiende la noche como una oportunidad de romper límites.

Inglaterra, por su parte, llegó como una selección de peso mundial y con una historia que amplificó el reto mexicano. Ambos países solo se habían enfrentado una vez en una Copa del Mundo, en 1966, cuando Inglaterra ganó 2-0 en Wembley, en una edición que terminó con el título de los Tres Leones. Seis décadas después, el cruce se trasladó a la capital mexicana, en un escenario opuesto: esta vez, el ruido, la altura, el clima y la presión ambiental jugaron del lado del Tri.

El duelo reunió un peso deportivo y emocional difícil de separar | Reuters

El Tri, la afición y una cita contra Inglaterra

El Ángel de la Independencia funcionó como termómetro emocional de la previa. La afición se reunió con cánticos, banderas y mensajes de apoyo para una selección que llegó al cruce con Inglaterra en medio de una ilusión pocas veces vista en una fase eliminatoria. Para muchos seguidores, este partido no representó solo un octavo de final: fue una prueba directa contra la historia, contra los antecedentes y contra esa frontera deportiva que México ha buscado cruzar durante décadas.

El Ángel de la Independencia funcionó como termómetro emocional | Reuters

Dentro del estadio, el color verde marca la identidad de la noche. Los aficionados ocuparon sus lugares con anticipación, encendieron cámaras, grabaron los cánticos y transformaron cada salida de jugadores a calentar en una ovación. La lluvia y la amenaza de tormenta quedaron como parte del relato, pero no como freno. El Estadio Ciudad de México se convirtió en una caja de resonancia para una afición que empujó desde antes del arranque, consciente de que cada detalle podía pesar en una eliminatoria de Mundial.

La expectativa creció todavía más por el premio deportivo en juego. El ganador de la serie entre México e Inglaterra avanzaría a cuartos de final para enfrentar a Noruega, que eliminó a Brasil con marcador de 2-1 en la misma jornada. Ese dato añadió otro matiz a la previa: el camino no solo abría la puerta a los cuartos, también colocaba al Tri ante una ruta inesperada dentro del cuadro mundialista.

Dentro del estadio, el color verde marca la identidad de la noche | Reuters

México vivió la antesala como una fiesta nacional y como una noche de presión máxima. La ciudad, el estadio y el Ángel de la Independencia reflejaron el mismo mensaje: la afición entendió que estaba frente a una cita que podía marcar época. Entre banderas, cantos, lluvia, espera y una energía difícil de contener, el Tri salió a jugar uno de los partidos más importantes de su historia, con un país entero pendiente de cada balón ante Inglaterra.

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