¡El final más triste! Último baile de Neymar en Mundiales termina en drama

El brasileño marcó de penal, pero la eliminación ante Noruega cerró su búsqueda del título en Copas del Mundo

Neymar tras caer ante Noruega | IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang

Neymar cerró el que había presentado como su último Mundial con una eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, después de la derrota 2-1 ante Noruega en el New York New Jersey Stadium. El delantero brasileño entró como suplente, marcó de penal en el tiempo agregado y terminó el partido sin poder evitar la caída de la Canarinha, que volvió a quedarse sin el título que persiguió durante toda su etapa con la selección.

El partido tuvo un cierre que cambió por completo el destino de Brasil. Erling Haaland abrió el marcador al minuto 79 con un remate de cabeza y después firmó el segundo tanto noruego en el tiempo agregado, tras una asistencia de Andreas Schjelderup. Neymar descontó desde el punto penal en el décimo minuto de compensación, pero el gol no modificó la eliminación brasileña.

Neymar, del penal al llanto en el cierre de Brasil

La imagen de Neymar tras el silbatazo final marcó el cierre de una etapa mundialista llena de golpes deportivos e interrupciones físicas. El atacante llegó al torneo con un papel reducido por problemas físicos, después de una larga ausencia con Brasil, y tuvo apariciones limitadas durante la competencia. El propio jugador había presentado este Mundial como su “Last Dance”, lo que convirtió la caída ante Noruega en un cierre de ciclo.

Su gol ante Noruega elevó su registro histórico con Brasil y reforzó una paradoja que acompañó su carrera mundialista. La FIFA ya había reconocido a Neymar como máximo anotador de la selección brasileña al superar los 77 goles de Pelé,con cuatro torneos disputados, 15 apariciones, nueve goles y cuatro asistencias.

La ‘Verdeamarela’ cae muy temprano en el Mundial | Reuters

Brasil cae antes de cuartos y rompe una tendencia reciente

La derrota ante Noruega dejó a Brasil fuera antes de los cuartos de final, una ronda que había alcanzado en los Mundiales recientes con Neymar dentro de la plantilla. En 2014 la Canarinha llegó a semifinales, mientras que en 2018 y 2022 se quedó en cuartos; en 2026, el recorrido terminó en octavos.

El contraste con la historia brasileña vuelve a pesar en la lectura del resultado. Brasil mantiene cinco títulos mundiales, conquistados en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002, pero no levanta la Copa del Mundo desde Corea-Japón 2002. La selección brasileña ha participado en todas las ediciones mundialistas, una marca que aumenta la exigencia cada vez que llega a una fase de eliminación.

La cuenta pendiente de Neymar con la Copa del Mundo

Neymar termina su camino mundialista con récords individuales, pero sin el trofeo que sí levantaron varias leyendas de Brasil. Pelé, el jugador cuyo registro goleador superó Neymar con la selección, conserva una marca única al ser el único futbolista que ganó tres Copas del Mundo, en 1958, 1962 y 1970, de acuerdo con FIFA.

El recorrido del brasileño en Mundiales quedó marcado por escenarios de alta exposición. En 2014, durante el torneo en su país, una lesión en la espalda lo dejó fuera de la semifinal; en 2018, Brasil cayó en cuartos ante Bélgica; en 2022, la eliminación ante Croacia en penales derivó en una reacción emocional que el propio Neymar describió tiempo después al señalar que lloró durante varios días y consideró dejar la selección.

En 2026, el desenlace fue distinto en forma, pero similar en fondo: Brasil volvió a quedar fuera y Neymar no pudo convertir su última aparición mundialista en título. Su ingreso desde el banquillo, el penal convertido en el cierre y la reacción posterior dejaron una imagen que resume la distancia entre su producción individual y la meta colectiva que nunca llegó con la camiseta de la Canarinha.

Noruega avanzó a los cuartos de final con una actuación definida por los goles de Haaland y los ajustes de Ståle Solbakken en la segunda mitad. Para Brasil, la eliminación abre una nueva revisión de su ciclo competitivo, mientras que para Neymar el partido ante Noruega queda como el punto final de una historia mundialista que combinó récords, lesiones, goles y derrotas en cruces decisivos.

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