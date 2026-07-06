Aguirre repite alineación por primera vez en el actual proceso para enfrentar a Inglaterra

México mantiene el once que venció a Ecuador y busca otro golpe en la eliminación directa

Aguirre tiene a México en los octavos de final | REUTERS/Eloisa Sanchez

Javier Aguirre decidió repetir alineación por primera vez de manera consecutiva en el Mundial 2026 y mandará ante Inglaterra al mismo once que venció 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final. La decisión del técnico de la selección mexicana confirma la apuesta por la continuidad en el partido de octavos, una ronda en la que el Tricolor busca mantener el funcionamiento que le permitió avanzar en la fase de eliminación directa. Las alineaciones registradas ante Ecuador e Inglaterra confirman la repetición de futbolistas en el once inicial.

El once que Aguirre mantiene ante Inglaterra

El once confirmado de México para enfrentar a Inglaterra está conformado por Raúl Rangel en la portería; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El parado se mantiene como un 4-3-3, con el mismo reparto de funciones que utilizó Aguirre en el triunfo ante Ecuador.

La medida rompe con la dinámica que el técnico había utilizado durante el torneo, en el que realizó ajustes de un partido a otro para administrar cargas, cubrir ausencias y buscar variantes. En la fase de grupos hubo modificaciones en distintas líneas, incluida la preparación del duelo ante Corea del Sur. Para octavos, Aguirre apostó por la estabilidad de su bloque titular.

Gilberto Mora y el peso del medio campo mexicano

Mora vuelve a aparecer desde el inicio y consolida su lugar en el medio campo mexicano, después de haber sido titular en el partido ante Ecuador y de mantenerse por delante de otras opciones como Álvaro Fidalgo u Orbelín Pineda. El futbolista de 17 años ha sido una de las piezas más observadas del Tri durante el torneo; incluso, internacionalmente lo han señalado como uno de los focos tácticos que Inglaterra debe controlar para limitar el juego mexicano.

La presencia de Mora también mantiene el equilibrio en el centro del campo junto a Erik Lira y Luis Romo. Aguirre conserva una zona media con recuperación, salida corta y capacidad para conectar con los tres hombres de ataque, en un partido en el que Inglaterra llega con futbolistas de peso ofensivo como Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka, de acuerdo con la alineación confirmada de los Tres Leones.

El Piojo Alvarado se mantiene en el ataque

Roberto Alvarado también repite como titular pese a las dudas previas sobre su estado físico. El atacante había generado incertidumbre por molestias reportadas antes del duelo contra Inglaterra, aunque la alineación confirma que está listo para mantener su sitio por la banda. Su continuidad permite que México conserve el frente ofensivo formado por Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el mismo que inició ante Ecuador.

El antecedente inmediato respalda la decisión de Aguirre desde el resultado. México venció 2-0 a Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, resultado que le permitió avanzar a octavos y mantener el arco en cero. Esa victoria significó para el Tricolor superar una fase eliminatoria mundialista por primera vez desde 1986, un dato que aumenta el peso del once que ahora se mantiene contra Inglaterra.

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