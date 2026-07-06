¿A qué hora juega México los 8vos de final el domingo 5 de julio y dónde verlo?

La ronda de octavos de final espera a la selección mexicana el próximo domingo en el Estadio de la Ciudad de México

México se prepara para enfrentar a Inglaterra. Alejandra Suárez, Claro Sports

La selección mexicana jugó este martes 30 de junio uno de los partidos más importantes de su participación en el Mundial 2026. Después de completar una fase de grupos sin derrotas, el equipo dirigido por Javier Aguirre inició el camino en la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo con su duelo frente a Ecuador en los dieciseisavos de final, una instancia que ya es historia, con su triunfo de 2-0 en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Con el Estadio Ciudad de México como escenario y el respaldo de miles de aficionados, el Tricolor tendrá que hacer valer nuevamente, su condición de local en los octavos de final porque enfrentará al combinado de Inglaterra en dicha instancia, luego de que estos derrotaron 2-1 al representativo de la República del Congo.

¿Cuándo y dónde juega México el próximo partido el Mundial 2026?

La escuadra que dirige Javier Aguirre enfrentará su siguiente compromiso el próximo domingo 5 de julio del 2026. La sede del duelo entre la selección mexicana e Inglaterra será, de nueva cuenta, el Estadio Azteca/Ciudad de México en lo que será su último juego de este recinto en la presente Copa del Mundo.

México en 8vos de final: ¿A qué hora es el partido de la selección mexicana el próximo domingo?

Este encuentro se llevará a cabo en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. A continuación, otros horarios:

Centroamérica: 19:00 horas.

19:00 horas. Estados Unidos Este: 21:00 horas.

21:00 horas. Estados Unidos Pacífico: 18:00 horas.

18:00 horas. Colombia: 20:00 horas.

20:00 horas. Argentina: 22:00 horas.

Este partido lo podrás seguir a través de TV abierta en los canales 5, 7 y 9. En plataformas digitales, ViX Premium tiene la totalidad de los juegos del Mundial, mientras que aztecadeportes.com es otra opción para este enfrentamiento.

En otros países en:

Colombia: DIRECTV y Win Sports.

DIRECTV y Win Sports. Estados Unidos: FOX, Telemundo, Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue, Hulu + Live TV y Peacock Premium.

FOX, Telemundo, Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue, Hulu + Live TV y Peacock Premium. Centroamérica: FOX.

Este sería el último partido en suelo azteca para los comandados por el Vasco Aguirre, puesto que de seguir avanzando en el torneo disputarían la siguiente fase en territorio estadounidense.

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