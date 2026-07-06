Neymar anuncia su retiro de la Selección de Brasil: “Lo intenté y ahora se acabó”

Entre lágrimas, el referente indicó que se despide de la Selección Brasileña en el mismo sitio donde debutó

Neymar tuvo su último baile en la Copa del Mundo | REUTERS

La Selección de Brasil se despidió de la Copa del Mundo. En un partido que tuvo de todo, la ‘Canarinha’ selló otro fracaso que empaña el prestigio de su historia al caer en octavos de final. Con un doblete de Erling Haaland, el más destacado, los ‘Vikingos Rojos’ estiraron el paternalismo que llevan en duelos ante los sudamericanos.

Lo más triste, para muchos, fue la despedida de Neymar. Oficialmente se cierra un ciclo por el “último baile” del extremo de 34 años, quien hizo todo lo posible para estar presente en el Mundial. Necesitaba volver a intentarlo, a pesar de sus lesiones y tal vez no haber recibido el suficiente rodaje en el último tiempo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

El ’10’ brasileño, con lo poco que le quedaba, ingresó al campo en la adversidad y estrechó el resultado muy tarde. En una disputa de palabras muy particular frente al portero de Noruega, Orlan Nyland, marcó el único tanto de su equipo en el último suspiro. Nada podía hacer: quedó eliminado.

Finalizado el compromiso, declaró su despedida absoluta. “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, cierro aquí”, fueron sus tajantes palabras entre lágrimas e impotencia por no avanzar en el Mundial.

La ‘Verdeamarela’ cae muy temprano en el Mundial | Reuters

Hay una coincidencia en relación con sus palabras. Preciso Neymar debutó al servicio de la absoluta brasileña el 10 de agosto de 2010. Ese día fue victoria para la ‘Verdeamarela’ sobre Estados Unidos, por 2-0, que tuvo el bautismo de gol para el atacante en plano estreno con la casaca de su país.

El referente se despide con dos títulos oficiales. A pesar de que no consiguió el trofeo orbital, registró en su palmarés la Copa Confederaciones de 2013, además de la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de 2016 y la Copa América en 2019. Tampoco se olvida que es el máximo goleador histórico de su país, incluso por encima de Pelé.

A partir de ahora, mucho se hablará acerca del futuro de ‘Ney’. El contrato que lleva con Santos culmina en diciembre, por lo que se especula de un retiro definitivo. Todo queda en puntos suspensivos, mientras el pueblo brasileño pasa este trago amargo.

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