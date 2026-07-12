¡Bicampeón! Jannik Sinner remonta ante Alexander Zverev y levanta su quinto título de Grand Slam

El número uno del mundo vino de atrás ante Alexander Zverev y conquistó por segundo año consecutivo el título de Wimbledon

Jannik Sinner, bicampeón de Wimbledon | Reuters

Jannik Sinner es bicampeón de Wimbledon. El italiano y número uno del mundo vino de atrás para superar a Alexander Zverev por 6-7, 7-6, 6-3 y 6-4 en una final cerrada, férrea y de máxima intensidad, que no tuvo un solo rompimiento de servicio hasta el tercer set. Después de ceder el primer parcial, el campeón encontró respuestas en los momentos decisivos y volvió a levantar el trofeo sobre el césped de Londres.

Con el título, llegó a su segunda corona consecutiva en el césped londinense y al quinto Grand Slam de su carrera, además del primero de la temporada. Después de disputar las cuatro finales de Major en 2025, el italiano cayó en semifinales del Abierto de Australia ante Novak Djokovic, de quien se vengó en el All England Club, y sufrió una eliminación temprana en Roland Garros.

Roland Garros se mantiene como el único Grand Slam que falta en su palmarés. En 2025 perdió la final después de disponer de tres puntos para campeonato, mientras que este año quedó eliminado en segunda ronda ante Juan Manuel Cerúndolo, pese a tener una ventaja de dos sets, en un partido en el que sufrió un golpe de calor.

Winning here marks greatness. Defence leaves no doubt.



Jannik Sinner is the 2026 Gentlemen's Singles Champion. #Wimbledon pic.twitter.com/q6nsk2PYiK — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

El rey de las tres superficies

El campeonato de Wimbledon se suma a una temporada dominante del italiano. Además de su quinto Grand Slam, Sinner ha ganado los cinco Masters 1000 disputados hasta el momento en 2026. Completó el Sunshine Double en Indian Wells y Miami, barrió la gira de arcilla con los títulos de Montecarlo, Madrid y Roma para completar el Golden Masters, y ahora aseguró nuevamente la corona sobre el césped londinense.

Con el triunfo, extendió su marca a seis victorias y dos derrotas en finales de Grand Slam. Sus únicos tropiezos llegaron ante Carlos Alcaraz en Roland Garros y el US Open de 2025. Desde aquella derrota en Nueva York, el italiano ha ganado 10 finales consecutivas.

La paternidad sobre Zverev

Además, prolongó su dominio sobre Alexander Zverev, quien nuevamente se quedó sin respuestas ante el número uno del mundo. Sinner ha ganado sus últimos 10 partidos frente al alemán y solamente en 2026 lo ha derrotado en cinco ocasiones.

En su camino por los Masters 1000, Sinner venció a Zverev en las semifinales de Indian Wells, Miami y Montecarlo, antes de derrotarlo en la final de Madrid. En Wimbledon volvió a imponerse en una definición por el título, después de haberlo superado también en las finales del Abierto de Australia y Vienna de 2025.

El teutón rompió en Londres una racha de 14 sets consecutivos perdidos frente al italiano al llevarse el primer parcial. Sin embargo, no consiguió mantener el nivel durante el resto del encuentro y Sinner volvió a imponer condiciones para convertirse en el décimo bicampeón consecutivo en la historia del torneo varonil de Wimbledon.

Jannik Sinner remonta ante Alexander Zverev en la final de Wimbledon

Después de su eliminación temprana en Roland Garros, Sinner recuperó sensaciones poco a poco y fue de menos a más durante el semana. La clave en el inicio de la final estuvo en el servicio, con un Zverev agresivo y potente desde la línea de fondo. Pese al viento en la Cancha Central, ambos jugadores controlaron sus turnos de saque sin demasiadas complicaciones.

El primer set avanzó sin oportunidades de rompimiento concretadas y tuvo que definirse en el tie-break. El alemán mantuvo la agresividad, encontró profundidad con sus golpes y una derecha ganadora terminó por darle el primer parcial ante un Sinner que todavía buscaba imponer su ritmo.

Zverev mantuvo el nivel durante el segundo set. Movió de lado a lado a su rival y volvió a proteger su servicio sin conceder un solo break point. Sinner, sin embargo, despertó en el segundo desempate. El número uno del mundo encontró su mejor versión, combinó la potencia de sus golpes con variantes desde el fondo y tomó una ventaja de 4-0 que terminó por convertir en el empate del partido.

El segundo preclasificado no soltó la final. En el tercer set tuvo su primera oportunidad de quiebre, pero Sinner respondió con frialdad y salvó el peligro con un drop shot. El italiano sostuvo su servicio e inmediatamente rompió el saque de su rival para tomar la ventaja en el parcial y completar la remontada.

La dinámica se mantuvo en el cuarto set, hasta el séptimo juego. Sinner aprovechó el momento para generar tres oportunidades de rompimiento y una derecha ganadora confirmó el break. Con la ventaja en sus manos, el italiano no volvió a ceder terreno.

El de San Cándido sacó para el campeonato y cerró una final en la que mostró todos sus recursos. Una volea y otro drop shot aparecieron en el último juego antes de confirmar su segundo título consecutivo en Wimbledon y el quinto Grand Slam de su carrera.

Once was nice had to do it twice 🏆🏆#Wimbledon pic.twitter.com/kXaBUpKpMR — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

Sinner llega a 100 victorias de Grand Slam y extiende su ventaja sobre Alcaraz

El triunfo sobre Zverev fue el número 100 de Jannik Sinner en torneos de Grand Slam. El italiano se convirtió en el octavo jugador activo en alcanzar la cifra, dentro de una lista encabezada por Novak Djokovic con 409 victorias.

Sinner presenta una marca de 100 triunfos y 22 derrotas en Majors. Desde el Abierto de Australia de 2024, donde conquistó su primer Grand Slam, acumula un registro de 62-6, equivalente a un 91.2 por ciento de victorias. Sus únicas derrotas durante ese periodo fueron ante Carlos Alcaraz en tres ocasiones, Daniil Medvedev, Novak Djokovic y Juan Manuel Cerúndolo.

Con el título en Wimbledon, también alcanzó los 30 campeonatos en su carrera y llegó a 17 títulos importantes entre Grand Slams, ATP Finals y Masters 1000. La cifra le permite ampliar su ventaja sobre Carlos Alcaraz, quien acumula 15 títulos importantes.

Alexander Zverev vuelve a quedarse a las puertas de un Major

El primer set había dejado grandes sensaciones para Alexander Zverev. Después de varios años de quedarse cerca, perder semifinales y caer en finales de Grand Slam, el alemán finalmente conquistó su primer Major en Roland Garros. El título parecía haberle quitado una enorme presión de cara a los siguientes torneos grandes.

Llegó a Wimbledon con la confianza de un campeón de Grand Slam y desplegó un tenis de alto nivel durante las dos semanas. En la final rompió la racha de 14 sets consecutivos perdidos ante Sinner y el primer parcial parecía darle el impulso necesario para terminar con el dominio que el italiano había establecido en sus enfrentamientos recientes.

Pero no fue suficiente. Sinner reaccionó desde el tie-break del segundo set, consiguió los únicos dos rompimientos de la final y volvió a derrotar a Zverev. El alemán, campeón de Roland Garros semanas atrás, sumó un nuevo subcampeonato de Major y extendió a 10 su racha de derrotas consecutivas ante el número uno del mundo. Aún así, logró regresar al segundo lugar del ranking ATP, aprovechando la ausencia de Carlos Alcaraz.

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