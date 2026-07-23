Linda Noskova será la estrella del WTA Monterrey 2026

La checa encabezará el torneo regiomontano, un certamen que reunirá a varias figuras del Top 30 y repartirá más de un millón de dólares en premios del 22 al 29 de agosto en Sonoma

La checa vuelve al torneo que ganó en 2024 | Reuters

A falta de un mes para el inicio de la edición 18 del Abierto WTA de Monterrey, ya hay definidas varias tenistas importantes para el certamen que se realizará del 22 al 29 de agosto en el Club Sonoma de la Sultana del Norte, que se jugará sobre canchas duras.

La gran noticia es la presencia de la reciente campeona de Wimbledon, la checa Linda Noskova, actual número siete del mundo, quien buscará su segundo título en tierras regiomontanas. “Creo que el abierto GNP Seguros de Monterrey, por siempre trae sorpresas. Yo creo que es una muy relevante, ha sido que Linda Noskova, campeona de nuestro torneo en el 2024, y ahora campeona de Wimbledon hace unas semanas, venga a participar en nuestro torneo. Esto es un gran logro, principalmente por ella. siempre hemos tenido un cuadro muy importante. Inclusive, las primeras ocho sembradas del Abierto, están dentro de las 30 mejores del mundo. Es un cuadro increíblemente bueno”, señaló el director del WTA Monterrey, Hernán Garza.

Otras jugadoras confirmadas del Top 30 que tomarán parte en el evento son, la rusa Ekaterina Alexandrova, la belga Elise Merten, la norteamericana Emma Navarro, la austriaca Anastasia Potapova y la subcampeona olímpica, Donna Vekic de Croacia, además de las mexicanas Gugu Olmos y Renata Zarazúa.

El Abierto de Monterrey comenzó como un torneo de menor rango y actualmente está entre los mejores de Latinoamérica con una bolsa de más de un millón de dólares en premios. “Sí, empezó con una bolsa en el 2008 de 6 mil dólares, sin patrocinios, sin televisión. Pero bueno, poco a poco fuimos creciendo, haciendo el esfuerzo, trabajando para ir creciendo este evento. Y hoy por hoy, de una bolsa de 100 mil dólares, subió a una bolsa de un millón de dólares. De ser un torneo Challenger de 100,000 dólares, ahora es un WTA 500. Esto demuestra que la WTA, la organización femenil, está muy contenta con Monterrey.

Por otro lado, también se dio a conocer que para el Abierto WTA de Guadalajara en septiembre próximo, ha confirmado su presencia la polaca, Maja Chwalinska, jugadora 22 del mundo y sorprendente subcampeona de Roland Garros, quien se une a jugadoras como Iva Jovic, Camila Osorio y Anna Kalinskaya, que también han asegurado su participación.

¿Cuál es la trayectoria de Linda Noskova y cuántos títulos ha ganado?

Linda Noskova nació el 17 de noviembre de 2004 en la República Checa y comenzó a destacar desde su etapa juvenil. En 2021 conquistó el título individual femenil de Roland Garros Junior, mientras que un año después se convirtió, con 17 años, en la tenista más joven en superar la clasificación del torneo parisino en 13 años.

Su crecimiento en el circuito profesional quedó confirmado durante el Abierto de Australia 2024, donde derrotó a la entonces número uno del mundo, Iga Swiatek, y avanzó por primera vez a los cuartos de final de un torneo de Grand Slam. Meses después consiguió su primer campeonato del circuito WTA en Monterrey, tras vencer a Lulu Sun por 7-6 y 6-4 sin perder un solo set durante el certamen.

Noskova disputó tres finales durante 2025, incluida la del WTA 1000 de Beijing, y cerró esa temporada dentro de las mejores 15 jugadoras del ranking. Su consolidación llegó en 2026, cuando ganó el WTA 500 de Berlín ante Jessica Pegula y posteriormente conquistó Wimbledon, su primer título de Grand Slam, al superar a Karolina Muchova por 6-2, 5-7 y 6-3.

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