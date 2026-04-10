Rodrigo Pacheco se impone a Artnak y se clasifica a cuartos de final del México City Open

En el torneo de dobles, Santiago González logró la victoria para llegar a las semifinales

El Mexico City Open 2026 vivió una jornada marcada por la participación de Rodrigo Pacheco, logró avanzar a los cuartos de final del torneo al vencer en dos set a Bort Artnak. Mientras que Santiago González se colocó en semifinales del torneo de dobles con su compañero, el estadounidense Ryan Seggerman.

El tenista mexicano se enfrentó al esloveno Bort Artnak en un partido que mantuvo el ritmo desde los primeros juegos. Ambos jugadores sostuvieron intercambios constantes y lograron imponer condiciones en distintos momentos del encuentro.

Pacheco tomó ventaja en el primer set al imponerse por 6-3, pero Artnak respondió en el segundo parcial con un 6-4 que llevó el partido a un tercer set. En ese tramo, ninguno de los dos cedió terreno con facilidad, lo que mantuvo el marcador parejo y con posibilidades para ambos.

Ya en el set decisivo, el desarrollo apuntaba a definirse en un tie break, ante la igualdad en el marcador. Sin embargo, con el parcial en 6-5 y el esloveno al servicio, Pacheco logró romper el saque de su rival por segunda ocasión en el partido y con ello selló la victoria.

El resultado final de 6-3, 4-6 y 7-5 le permitió al mexicano asegurar su pase a la siguiente ronda, en un encuentro que se resolvió en los detalles y en los momentos de mayor presión.

Tras el partido, Pacheco habló sobre su desempeño y el enfoque que mantiene en el torneo. “Vengo jugando buenos partido… El tenis es un deporte de día a día y estar muy constante, todos tienen un gran potencial y están jugando buenos partidos, así que de mi parte es trabajar muy fuerte el aspecto mental y más que nada salir a disfrutar”, comentó.

Con este triunfo, el tenista mexicano continúa su camino en el Mexico City Open 2026, en busca de avanzar dentro del certamen y mantenerse en competencia en el circuito ATP Challenger.

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