The Hardys retienen título en TNA tras vencer a The Righteous en Tables Match

Al final, los perdedores tomaron por sorpresa a los hermanos y les propinaron una paliza, luego de no digerir de la mejor manera la derrota

The Hardys derrotaron a The Righteous en un combate de Tables Match para mantener el Campeonato Mundial en Parejas de TNA. El enfrentamiento inició antes de la campana con un ataque directo de Vincent y Dutch sobre sus rivales fuera del control del árbitro.

Matt Hardy y Vincent intercambiaron golpes en el centro del ring, mientras los campeones introdujeron una mesa para marcar el ritmo del combate. Jeff Hardy fue asistido por su hermano en una ofensiva que incluyó un intento de legdrop sobre Vincent, aunque la acción cambió cuando Matt cayó a través de una mesa tras fallar un salto desde la tercera cuerda.

The Righteous tomaron control por momentos al preparar su propio castigo con mesas dentro del ring. Sin embargo, The Hardys respondieron con una ofensiva conjunta que incluyó el movimiento Delete, seguido de Poetry in Motion para neutralizar a sus rivales.

El combate se trasladó fuera del ring con el uso de escaleras y mesas. Jeff Hardy fue lanzado contra los escalones metálicos, mientras Vincent impactó a Matt Hardy contra el borde de una mesa. La acción continuó con intentos de suplex hacia el exterior que no se concretaron.

En la parte final, Dutch colocó a Jeff Hardy sobre una mesa, pero la intervención de Matt evitó el ataque desde lo alto. Los campeones enviaron a Dutch contra una mesa, aunque Vincent respondió al atravesar a Matt Hardy con otro impacto sobre madera.

El cierre llegó cuando Matt Hardy aplicó Twist of Fate sobre Vincent y lo colocó en una mesa. Jeff Hardy ejecutó un Swanton Bomb que atravesó a Vincent, lo que definió el resultado del combate y aseguró la retención de los títulos.

Tras el combate, Dutch volvió al ring y atacó a los campeones. El integrante de The Righteous lanzó una mesa sobre Jeff Hardy, lo que dejó abierta la continuidad del enfrentamiento entre ambos equipos del TNA.

TE PUEDE INTERESAR: