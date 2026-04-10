Gato Ortiz rompe el silencio con mensaje reflexivo tras quedar fuera del Mundial 2026

La designación arbitral para la justa mundialista contempla a 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 oficiales de VAR

Ortiz durante un encuentro de la Liga MX | Imago7

Marco Antonio Ortiz quedó fuera de la lista oficial de árbitros para la Copa del Mundo 2026, una decisión que llamó la atención dentro del futbol mexicano por el peso que ha tenido su trayectoria en los últimos años. La FIFA reveló este jueves a los silbantes que estarán en el torneo y, entre los nombres mexicanos, aparecieron Katia Itzel García y César Arturo Ramos como jueces centrales, mientras que el llamado del ‘Gato’ no se concretó.

La designación arbitral para la justa mundialista contempla a 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 oficiales de VAR, quienes estarán encargados de los 104 partidos del certamen. En el caso de México, la representación también incluye a Marco Bisguerra, Alberto Morín y Sandra Ramírez como árbitros asistentes, además de Erick Miranda y Guillermo Pacheco en el equipo de videoarbitraje.

La ausencia de Ortiz no pasó inadvertida, sobre todo por tratarse de uno de los nombres más conocidos del arbitraje nacional. Su no inclusión abrió reacciones entre aficionados y observadores del futbol mexicano, en un contexto en el que su experiencia y presencia en partidos de alto perfil lo habían colocado como uno de los candidatos que podían aspirar a estar en la competencia.

Horas después de que se hiciera pública la lista final, el árbitro mexicano se pronunció de manera indirecta a través de sus redes sociales. En una historia compartida en Instagram, Ortiz publicó un mensaje de tono personal y reflexivo, sin mencionar de forma explícita el Mundial, pero en un momento que fue interpretado como una respuesta a lo ocurrido con la convocatoria.

En ese texto, el silbante habló sobre las metas, la exigencia constante y la dificultad de detenerse a reconocer lo ya alcanzado. Su mensaje apuntó a la idea de que, incluso cuando una meta parece cercana o cumplida, siempre surge otra exigencia por delante, lo que muchas veces impide valorar el trayecto recorrido y las pruebas superadas en el camino.

La publicación tuvo eco inmediato porque apareció justo después del anuncio de la FIFA y en medio de la conversación sobre su exclusión. Más allá de una postura frontal, Ortiz eligió una salida introspectiva, con una reflexión sobre el éxito y la manera en que cada persona procesa los objetivos que no terminan por cumplirse en el momento esperado.

El arbitraje mexicano sí tendrá presencia en la Copa del Mundo 2026, pero la ausencia de Marco Antonio Ortiz se convirtió en uno de los temas alrededor del anuncio. Su mensaje dejó ver una postura de pausa y balance personal, en un día en el que la atención no solo estuvo puesta en los nombres elegidos para el torneo, sino también en quienes se quedaron a un paso de formar parte de la cita más importante del futbol internacional.

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