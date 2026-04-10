Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 en Puebla: transmisión en vivo por Claro Sports

Te llevaremos toda la emoción con las finales del torneo, que se celebrarán en el Zócalo de la ciudad de Puebla

Claro Sports transmitirá las finales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco | CONADE

La Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026 se lleva a cabo con la participación de más de 400 atletas provenientes de distintos países. El evento se desarrolla en el Parque del Arte, donde se realizan las rondas clasificatorias desde el 7 de abril y las finales será el 11 y 12 de dicho mes, las cuales podrás ver en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Delegaciones de Alemania, España, Colombia, Brasil, China Taipéi, Corea, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Gran Bretaña, India, Países Bajos, Turquía y México participan en las modalidades de arco recurvo y compuesto. El evento reúne a atletas en ambas ramas dentro de las distintas categorías del circuito internacional.

El acceso a las eliminatorias en el Parque del Arte es gratuito para el público. Las finales se llevarán a cabo en un estadio provisional en el Zócalo con capacidad para mil 200 personas, donde se definirán a los ganadores de la primera etapa.

Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026: lista de arqueros mexicanos

La delegación mexicana cuenta con representantes en ambas modalidades, quienes compiten en las distintas fases del torneo. Los arqueros mexicanos que participan en la Copa del Mundo son:

Alejandra Valencia

Ana Paula Vázquez

Ángela Ruíz

Matías Grande

Ana Sofía Hernández

Andrea Maya Becerra

Dafne Quintero

Juan del Río

Sebastián García

Máximo Méndez

Durante las jornadas iniciales, se desarrollaron las rondas clasificatorias y eliminatorias directas, con presencia de público en el recinto. Las actividades incluyeron enfrentamientos desde los 48° de final en arco compuesto, así como dinámicas para los asistentes.

Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026: ¿Cuándo son las próximas competencias?

Las finales del torneo se disputarán el sábado 11 y domingo 12 de abril en el Zócalo de Puebla. El sábado se realizarán las finales por equipos de arco compuesto a las 10:00 horas, seguidas del final four individual a las 14:00 horas.

Para el domingo, el programa contempla las finales por equipos en arco recurvo a las 10:00 horas y el final four individual a las 14:00 horas. Claro Sports transmitirá en vivo estas competencias para el público en México y Latinoamérica.

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