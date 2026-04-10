Vuelta al País Vasco 2026 en vivo: transmisión etapa 5, hoy 10 de abril
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Vuelta al País Vasco 2026: equipos y lista de salida de la etapa 5
Esta es la lista de salida de los equipos que siguen en la batalla, cabe recordar que el mexicano Isaac del Toro no continúa en la carrera tras una lesión por una caída, se suma la baja de Juan Ayuso.
– Soudal Quick-Step: Mikel Landa, Ayco Bastiaens, Steff Cras, Mauri Vansevenant, Martin Svrcek, Ilan Van Wilder, Ethan Hayter.
– XDS Astana Team: Clément Champoussin, Lorenzo Fortunato, Harold Tejada, Nicola Conci, Christian Scaroni, Simone Velasco.
– Groupama – FDJ United: Guillaume Martin, Clément Braz Afonso, Maxime Decomble, Kevin Geniets, Quentin Pacher, Enzo Paleni, Rémy Rochas.
– UAE Team Emirates-XRG: Brandon McNulty, Igor Arrieta, Felix Grosschartner, Domen Novak, Adria Pericas, Marc Soler.
– Lidl – Trek: Bauke Mollema, Andrea Bagioli, Julien Bernard, Carlos Verona, Mattias Skjelmose, Quinn Simmons.
– Red Bull – BORA – hansgrohe: Primož Roglič, Haimar Etxeberria, Florian Lipowitz, Finn Fisher-Black, Gianni Moscon, Luke Tuckwell, Emil Herzog.
– Decathlon CMA GCM Team: Paul Seixas, Matthew Riccitello, Léo Bisiaux, Jordan Labrosse, Nicolas Prodhomme, Johannes Staune-Mittet, Aurélien Paret-Peintre.
– Burgos Burpellet BH: Ander Okamika, Lorenzo Quartucci, José Luis Faura, Sinuhé Fernández, Carlos García Pierna, José Manuel Díaz, Adrián Fajardo.
– Equipo Kern Pharma: Iñigo Elosegui, Iván Cobo, Nil Gimeno, Unai Iribiar, Unai Ramos, Jorge Gutiérrez, Ibon Ruiz.
– Movistar Team: Cian Uijtdebroeks, Jorge Arcas, Juan Pedro López, Raúl García Pierna, Natnael Tesfatsion, Roger Adrià, Javier Romo.
– Team Picnic PostNL: Frank Van Den Broek, Matthew Dinham, Alexy Fauré Prost, James Knox, Björn Koerdt, Juan Guillermo Martínez, Mattia Gaffuri.
– Bahrain – Victorious: Pello Bilbao, Roman Ermakov, Rainer Kepplinger, Alberto Bruttomesso, Oliver Stockwell, Antonio Tiberi, Attila Valter
– Alpecin – Deceuninck: Hugo Houle, Ramses Debruyne, Lennert Belmans, Emiel Verstrynge, Aaron Dockx, Gal Glivar, Luca Vergallito.
– Tudor Pro Cycling Team: Julian Alaphilippe, Fabian Weiss, Marco Brenner, Jacob Eriksson, Yannis Voisard, Hannes Wilksch, Luc Wirtgen.
– Cofidis: Ion Izagirre, Alex Aranburu, Emanuel Buchmann, Jamie Meehan, Yael Joalland, Jan Maas, Paul Ourselin.
– Caja Rural – Seguros RGA: Fernando Barceló, Jan Castellón, Samuel Fernández, Alex Molenaar, Julen Arriolabengoa, Joan Bou, Joseba López.
– Euskaltel – Euskadi: Gari Ugarte, Mikel Bizkarra, Txomin Juaristi, Jonathan Lastra, Nicolás Alustiza, Gotzon Martín, Iker Mintegi.
– EF Education – EasyPost: Ben Healy, Markel Beloki, James Shaw, Lukas Nerurkar, Jardi Christiaan van der Lee, Alex Baudin, Michael Leonard.
– INEOS Grenadiers: Andrew August, Lucas Hamilton, Kevin Vauquelin, Victor Langelotti, Axel Laurance, Peter Oxenberg, Brandon Smith Rivera.
– Team Visma | Lease a Bike: Bruno Armirail, Tijmen Graat, Menno Huising, Ben Tulett, Steven Kruijswijk, Tim Rex, Filippo Fiorelli.
– Uno-X Mobility: Magnus Cort, Tobias Halland Johannessen, Anders Halland Johannessen, Andreas Kron, Johannes Kulset, Martin Tjotta, Torstein Træen.
– Lotto Intermarché: Mathieu Kockelmann, Matthew Fox, Felix Ørn-Kristoff, Robin Orins, Reuben Thompson, Baptiste Veistroffer, Georg Zimmermann.
Vuelta al País Vasco 2026: clasificados de etapa 5
Así marcha la clasificación de la Vuelta al País Vasco 2026:
Alex Aranburu (ESP / Cofidis) – 3:55:15
Tobias Halland Johannessen (NOR / Uno-X Mobility) – a 0:04
Christian Scaroni (ITA / XDS-Astana) – a 0:06
Ion Izagirre (ESP / Cofidis) – a 0:07
Guillaume Martin (FRA / Groupama-FDJ) – a 0:13
Pello Bilbao (ESP / Bahrain Victorious) – a 0:14
Juan Pedro López (ESP / Movistar) – a 0:14
Paul Seixas (FRA / Decathlon-CMA CGM) – a 0:14
Lorenzo Fortunato (ITA / XDS-Astana) – a 0:17
Igor Arrieta (ESP / UAE Emirates-XRG) – a 0:24
Etapa 5: circuito de Eibar de la Vuelta al País Vasco hoy
La quinta etapa representa el desafío más importante del recorrido, con un total de ocho puertos de montaña puntuables en los alrededores de Eibar, considerada una de las cunas del ciclismo en Euskadi.
Aunque en esta edición no se contempla la llegada en Arrate ni el paso por Usartza, el trazado sí incluye ascensos emblemáticos como Ixua y el exigente Krabelin. Este último, con 5 kilómetros al 9.6% de pendiente, aparece a unos 70 kilómetros de la meta, lo que lo convierte en un punto estratégico donde la carrera podría romperse.
El recorrido inicia con los ascensos a Elkorrieta (3ª categoría), Azurki (1ª), Etumeta (3ª) y Kalbario (3ª), antes de enfrentar el mencionado Krabelin. Posteriormente, los ciclistas deberán superar Trabakua (3ª) y una serie de repechos que incrementarán el desgaste.
En la parte final, el trayecto retoma rutas tradicionales de competencias en la zona, incluyendo Ixua (1ª categoría) y San Miguel (2ª), cuya cima se encuentra a 13 kilómetros de la meta ubicada en Toribio Etxebarria, escenario habitual en ediciones anteriores.
¿A qué hora inicia la etapa 5 de la Vuelta al País Vasco 2026 hoy 10 de abril?
La cobertura de Claro Sports arrancará a las 7:30 horas, tiempo del centro de México, con todos los detalles de la quinta etapa. La salida oficial está programada para las 6:05 horas, mientras que la llegada se estima alrededor de las 10:00 horas, en un día que puede resultar decisivo para el acomodo en la clasificación general.
Se disputa la etapa 5 de la Vuelta al País Vasco
La Vuelta al País Vasco 2026 continúa elevando su nivel de exigencia y en su cuarta etapa dejó una jornada vibrante, en la que el español Alex Aranburu se llevó el triunfo tras una exigente llegada en ascenso. La definición en subida volvió a ser determinante en una competencia que, desde el inicio, se ha caracterizado por su intensidad.
A lo largo del recorrido, el pelotón mantuvo un ritmo elevado con constantes intentos de fuga, reflejo de la ambición de varios equipos por tomar protagonismo. El desgaste comenzó a pasar factura con el paso de los kilómetros, mientras los principales contendientes se mantuvieron vigilantes, cuidando cada movimiento que pudiera impactar en la clasificación general.
Esta etapa ha sido considerada como la más demandante de la edición. Con un total de 176.2 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 3,841 metros, además del exigente terreno en los alrededores de Eibar, se perfila como el punto clave para definir la lucha por el liderato. Las condiciones están dadas para que los favoritos lancen ataques directos y comiencen a marcar diferencias importantes de cara al cierre de la competencia.