Vuelta al País Vasco 2026 en vivo: transmisión etapa 5, hoy 10 de abril

Etapa 5: circuito de Eibar de la Vuelta al País Vasco hoy

La quinta etapa representa el desafío más importante del recorrido, con un total de ocho puertos de montaña puntuables en los alrededores de Eibar, considerada una de las cunas del ciclismo en Euskadi.

Aunque en esta edición no se contempla la llegada en Arrate ni el paso por Usartza, el trazado sí incluye ascensos emblemáticos como Ixua y el exigente Krabelin. Este último, con 5 kilómetros al 9.6% de pendiente, aparece a unos 70 kilómetros de la meta, lo que lo convierte en un punto estratégico donde la carrera podría romperse.

El recorrido inicia con los ascensos a Elkorrieta (3ª categoría), Azurki (1ª), Etumeta (3ª) y Kalbario (3ª), antes de enfrentar el mencionado Krabelin. Posteriormente, los ciclistas deberán superar Trabakua (3ª) y una serie de repechos que incrementarán el desgaste.

En la parte final, el trayecto retoma rutas tradicionales de competencias en la zona, incluyendo Ixua (1ª categoría) y San Miguel (2ª), cuya cima se encuentra a 13 kilómetros de la meta ubicada en Toribio Etxebarria, escenario habitual en ediciones anteriores.