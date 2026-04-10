Alberto N seguirá en prisión: audiencia se realiza a puerta cerrada

El Patrón enfrenta la justicia bajo fuerte hermetismo y seguirá en prisión preventiva mientras avanza el caso, tras ser acusado de violencia doméstica

Alberto N no sale libre: juez dicta prisión tras audiencia. Foto: @SSPC

El caso de Alberto N, conocido en el mundo de la lucha libre como ‘El Patrón’, sigue generando atención luego de que su audiencia inicial se llevara a cabo a puerta cerrada en San Luis Potosí. El proceso legal avanza en medio de un fuerte hermetismo, mientras las autoridades continúan con la investigación correspondiente, tras se acusado por su esposa de presunta violencia doméstica.

Durante esta primera audiencia en el centro penal de La Pila, se determinó que el luchador permanecerá bajo prisión preventiva, una medida que busca garantizar su presencia durante el desarrollo del proceso. La decisión marca un punto clave en el caso, ya que define su situación legal inmediata mientras se recaban más elementos.

Audiencia privada y proceso en curso

La audiencia se realizó sin acceso al público ni a los medios de comunicación, lo que ha incrementado la expectativa en torno a los detalles del caso. Este tipo de procedimiento responde a la naturaleza del proceso judicial, en el que se prioriza la protección de las partes involucradas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer todos los elementos presentados durante la audiencia, pero se confirmó que el caso seguirá su curso en las siguientes etapas legales, donde se determinará la responsabilidad del luchador mexicano.

Permanecerá en prisión preventiva

Como parte de las medidas cautelares, se estableció que Alberto N deberá permanecer en prisión preventiva mientras continúa el proceso. Esta decisión busca evitar riesgos como la posible evasión de la justicia o interferencia en la investigación.

Por ahora, el exluchador permanece bajo custodia, a la espera de las siguientes audiencias que será hasta este domingo, en la que el juez deberá determinar si se vincula o no, definiendo su situación jurídica.

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