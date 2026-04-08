Medvedev pierde la cabeza tras caer a manos de Berrettini en Montecarlo

El tenista ruso fue barrido por el italiano y no pudo contener su frustración en suelo monegasco

Daniil Medvedev pierde los papeles en Mónaco | AFP

Daniil Medvedev vivió una de las jornadas más tensas de su carrera en el Masters de Montecarlo. El ruso, ex número uno del mundo, protagonizó un episodio de frustración que terminó por marcar su eliminación en la arcilla monegasca ante Matteo Berrettini.

El actual número 10 del ranking ATP no solo cayó de forma contundente, sino que también perdió el control en plena pista, en una escena que acaparó la atención del público y que podría traerle consecuencias económicas por su comportamiento.

Durante el arranque del segundo set, Medvedev ya mostraba señales claras de desesperación. Tras perder su servicio y colocarse 2-0 abajo, descargó su enojo contra la raqueta, golpeándola con violencia cerca de la línea de fondo antes de lanzarla hacia el fondo de la cancha.

La escena no terminó ahí. El ruso recogió el implemento y lo azotó repetidamente contra el suelo hasta dejarlo completamente inservible, para después depositarlo en un bote de basura junto a la pista, mientras los aficionados reaccionaban con aplausos irónicos.

El árbitro no tardó en sancionar la conducta, aplicándole una violación al código por comportamiento antideportivo. Además, se espera que el tenista enfrente una multa tras este episodio, ocurrido en los primeros compases del segundo parcial.

En lo estrictamente deportivo, el resultado fue demoledor. Berrettini firmó un doble 6-0 en apenas 49 minutos, en un partido donde Medvedev acumuló cinco dobles faltas, apenas metió el 36% de sus primeros servicios y solo pudo ganar 17 de los 67 puntos disputados.

El desenlace contrasta con los antecedentes entre ambos, ya que Medvedev había salido victorioso en sus tres enfrentamientos previos. Sin embargo, en Montecarlo la historia fue completamente distinta.

De acuerdo con Opta, el italiano se convirtió en apenas el quinto jugador desde 1973 en vencer a un Top 10 con un marcador de 6-0, 6-0, algo que no ocurría desde hacía diez años. “No esperaría ganar así y no pasa tan a menudo”, comentó Berrettini tras el encuentro.

El propio italiano, actualmente en el puesto 90 y beneficiado con un comodín para disputar el torneo, valoró su actuación como una de las mejores de su trayectoria. “Sin duda fue una de las mejores actuaciones de mi vida. Creo que fallé tres golpes en todo el partido”, aseguró.

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