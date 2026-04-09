Rodrigo Pacheco y Facundo Medina caen eliminados en el torneo de dobles del México City Open

Rodrigo Pacheco queda fuera del México City Open en dobles, mientras Duckworth avanza firme en el cuadro de singles

El mexicano Rodrigo Pacheco quedó eliminado del torneo de dobles del México City Open, junto al argentino Facundo Mena, tras ser superados por 6-7 y 5-7 por la dupla conformada por Diego Hidalgo y Patrik Trhac.

Pacheco y Mena tuvieron complicaciones para meterse en el partido, especialmente con su servicio, lo que permitió que sus rivales, el ecuatoriano y el estadounidense, tomaran ventaja en los primeros momentos del encuentro.

A pesar de sus intentos por reaccionar y llevar el set a un tie break, Hidalgo y Trhac lograron imponerse 6-7 para tomar la delantera en el marcador.

En el segundo set, la dupla mexicano-argentina mostró una mejor versión e incluso tuvo oportunidades para ponerse al frente; sin embargo, sus rivales reaccionaron en el cierre del partido y terminaron por remontar para sellar la victoria por 5-7.

James Duckworth avanza sin complicaciones ante Stefan Kozlov

En la modalidad de singles, el australiano James Duckworth no tuvo mayores dificultades para imponerse al estadounidense Stefan Kozlov por parciales de 6-3 y 6-2, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final del torneo varonil en el México City Open.

Desde el inicio, Duckworth tomó el control del encuentro, apoyado en una efectividad del 61% en su primer servicio, lo que resultó determinante a lo largo del partido. Sin encontrar respuesta por parte de su rival, se adjudicó el primer set por 6-3.

El australiano cerró el encuentro sin contratiempos al imponerse 6-2 en el segundo set, sellando así su pase a la siguiente ronda.

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