Rodrigo Pacheco domina a Mackenzie McDonald y avanza a la segunda roda en el Mexico City Open

El tenista yucateco superó su debut en el Rafael ‘Pelón’ Osuna con un contundente doble 6-2 ante su rival estadounidense

El yucateco resolvió el partido en poco más de una hora | Claro Sports

Rodrigo Pacheco tuvo un inicio dominante en la actividad del Mexico City Open 2026. La raqueta varonil número 1 de México superó la primera ronda del torneo con un contundente 6-2 y 6-2 sobre Mackenzie McDonald, tercer sembrado del torneo.

En la previa del partido, McDonald partía como favorito. El estadounidense, de 30 años, llegó a la Ciudad de México con un amplio recorrido en el máximo circuito, que incluye una final de ATP 500 en Washington y la victoria más importante de su carrera, vencer a Rafael Nadal, lesionado, en la segunda ronda del Australian Open 2023, además de triunfos sobre cinco jugadores del top 10.

Pero el palmarés y la trayectoria no pesaron ante el yucateco, que desplegó su mejor versión en la arcilla mexicana, impulsado por el apoyo del público. Pacheco dominó a su rival con un tenis perfecto en la Catedral del Tenis Mexicano. Con un saque magistral, potencia desde la línea de base, ejecuciones precisas en la red y un juego defensivo sólido cuando su rival lo exigió, completó una actuación redonda para firmar el triunfo.

Las estadísticas reflejan su dominio: cinco aces y un 88% de puntos ganados con el primer servicio. Además, en todos los juegos con su saque, sólo enfrentó un punto de quiebre, que salvó con un saque ganador.

Del otro lado, McDonald no pudo adaptarse al ritmo e iniciativa del mexicano. Además de los 30 errores no forzados, contra 13 de su rival, enfrentó 10 puntos de quiebre y firmó sólo un 55% de puntos ganados con el primer saque. Pacheco resistió en los juegos de su rival y encontró los momentos justos para robarse el control de los puntos.

Con la victoria en de 20 años, mantiene un excelente nivel en torneos nacionales. En la gira de challengers en México alcanzó semifinales en Metepec y San Luis, y cuartos de final en Morelia y Cuernavaca, perdiendo en tres ocasiones contra el eventual campeón.

Ahora buscará superar esa barrera en México, con el excelente estado de forma para respaldarlo. En octavos de final, Pacheco enfrentará al ganador del duelo entre Bor Artnak, de Eslovenia, que calificó a través de la qualy, o su compatriota, el mexicano Alan Magadán, quien recibió wild card para disputar el torneo.

Al mismo tiempo, este miércoles 8 de abril tendrá su debut en el torneo de dobles junto al argentino Facundo Mena, con quien enfrentará a la segunda pareja mejor sembrada, el ecuatoriano Diego Hidalgo y el estadounidense Patrik Trhac, finalista del año pasado.

Santiago González inicia defensa del título con autoridad

El campeón defensor del torneo de dobles, Santiago González, también debutó con un sólido triunfo en el Estadio Rafael “Pelón” Osuna. El veracruzano, ahora jugando con Ryan Seggerman, quien fue compañero de Trhac en la final del año pasado, superó por 6-2 y 6-4 a Pranav Kumar y Karl Poling, de Estados Unidos.

González y Seggerman dominaron el partido con nueve aces, 3 de 3 break points salvados y una efectividad de puntos con el primer saque del 85%, que no bajó mucho en el segundo, consiguiendo el 73% de los puntos. Sus rivales, menos efectivos, con errores y víctimas de la experiencia, técnica y nivel de sus oponentes, no encontraron respuestas para ponerlos en aprietos en ningún momento del partido.

El mexicano busca sumar su título número 33 en challengers de dobles, y lo hace como gran favorito con la pareja número 1 en la siembra . Así lo demostraron en la cancha: con el potente servicio de Seggerman y el magistral toque y técnica de González en la red, sellaron el triunfo en menos de una hora.

En la siguiente ronda, el mexicano de 43 años, con más de 50 campeonatos y 20 años de experiencia en el circuito, podría cruzarse con una pareja mexicana. Alan Rubio y Manuel Sánchez enfrentarán este miércoles a Nicolás Mejía, campeón del challenger de San Luis, y Jody Maginley por un boleto a la segunda ronda y la posibilidad de enfrentar a los vigentes finalistas.

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