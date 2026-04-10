Pedro López descarta confianza de México y pone la mira el liderato de Grupo ante Islas Vírgenes

México Femenil inicia la Fecha FIFA ante Islas Vírgenes con la mira en el liderato del grupo y en mejorar su diferencia de goles rumbo al Mundial 2027

La selección mexicana femenil se prepara para encarar una nueva jornada de las eliminatorias del Concacaf W rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2027, con un compromiso ante Islas Vírgenes de Estados Unidos que marcará el inicio de su actividad en esta Fecha FIFA.

El encuentro se disputará este viernes 10 de abril a las 19:00 horas en el Estadio Carlos Vega Villalba, en Zacatecas. Posteriormente, el equipo nacional enfrentará a Puerto Rico el sábado 18 de abril en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca, en un duelo que también será clave dentro del grupo.

En conferencia de prensa, el entrenador Pedro López dejó claro que el equipo no subestima a su rival y que el partido será afrontado con seriedad. “No veo un equipo relajado. Al contrario, mi equipo respeta a cada uno de los rivales. Tenemos que plantear así el partido, con el máximo respeto porque estamos ante una oportunidad única, porque hace dos ediciones que no se va a Copa del Mundo”, afirmó.

México llega a este compromiso ubicado en el segundo lugar del Grupo A con seis puntos tras dos partidos, además de una diferencia de 21 goles. Sin embargo, se encuentra por detrás de Puerto Rico, que suma nueve unidades y una diferencia de 26 anotaciones.

En ese sentido, el estratega explicó la importancia de no solo obtener la victoria, sino también de buscar una diferencia de goles que pueda marcar la diferencia en la clasificación. “En el caso de que consigamos una buena diferencia de goles, eso nos dará ventaja ante Puerto Rico. De ahí el reto de este partido ante Islas Vírgenes, es una oportunidad única para dar ese paso que nos deje al frente del grupo”, señaló.

Por su parte, la mediocampista Alexia Delgado coincidió con el planteamiento del entrenador y destacó el enfoque con el que el equipo afronta esta eliminatoria, dejando de lado la presión.

“Más que presión lo vemos como una ilusión. México no ha estado en los dos últimos mundiales, por eso hoy nosotras vemos este clasificatorio como una oportunidad de cambiar esa historia y regresar a una Copa del Mundo”, comentó.

La jugadora también resaltó la integración del plantel de cara a estos compromisos, al considerar que el grupo cuenta con elementos que han mostrado su capacidad en este proceso.

“Hoy tenemos una buena combinación de juventud y experiencia. Sabemos de la importancia de ganar por una importante diferencia, tenemos mucha ambición; contamos con un grupo muy fuerte y unido que ha demostrado de lo que es capaz”, concluyó.

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