WTA tendrá menos torneos obligatorios y pago igualitario en los WTA 1000 a partir de 2027

La WTA reducirá las obligaciones de las Top 50 y permitirá sustituir resultados; además, igualará los premios en todos los torneos 1000

El compromiso base será de 14 torneos WTA durante el año | Reuters

La WTA anunció cambios importantes para la temporada 2027. Las jugadoras tendrán menos torneos obligatorios, una nueva opción para sustituir resultados de WTA 1000 en el ranking y todos los Masters 1000 combinados pagarán la misma bolsa de premios a mujeres y hombres.

Las modificaciones fueron acordadas entre jugadoras y torneos a través del Tour Architecture Council, encabezado por Jessica Pegula, número 3 del mundo.

Menos torneos obligatorios para las mejores del mundo

Uno de los cambios afecta directamente a las jugadoras Top 50. Actualmente deben disputar seis WTA 500 durante el año. Si se saltan uno de los torneos que les corresponde jugar sin una exención válida, reciben un zero-pointer. Es decir, se les coloca un cero dentro de los resultados que cuentan para su ranking y ese espacio no puede sustituirse con los puntos obtenidos en otro torneo.

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A partir de 2027, la obligación bajará de seis WTA 500 a cuatro. Con el ajuste, el compromiso base será de 14 torneos WTA durante el año, además de los cuatro Grand Slams.

Important updates to the WTA Tour in 2027 💚



55 events across 26 countries and territories. Equal prize money at every combined WTA 1000. Greater flexibility for athletes.



Hear from Valerie Camillo and Jessica Pegula as they discuss the future of the WTA Tour. pic.twitter.com/LsdBj25S8s — wta (@WTA) October 1, 2026

Resultados sustituibles en torneos WTA 1000

También cambiará la forma en la que se podrán contabilizar algunos resultados de WTA 1000. Hasta ahora, una mala cosecha en uno de estos torneos debía quedarse dentro de los resultados que cuentan para el ranking. Desde 2027, cada jugadora podrá sustituir un resultado elegible de WTA 1000 por uno mejor conseguido en un WTA 500 o WTA 250.

Pegula, presidenta del Tour Architecture Council, explicó que la intención es dar mayor control a las jugadoras sobre su temporada. “Estamos viajando la mayor parte del año, así que tener más flexibilidad en nuestros calendarios y compromisos marca una diferencia real”, señaló. Para Pegula, las nuevas reglas permitirán organizar la temporada alrededor de los objetivos “competitivos y personales” de cada jugadora.

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Premios igualitarios en torneos combinados

También habrá un cambio importante en los premios de los WTA 1000. Indian Wells, Miami, Madrid y Beijing ya entregan la misma bolsa a mujeres y hombres. En 2027 se sumarán Roma, Canadá y Cincinnati.

Con esto, todos los WTA 1000 combinados tendrán igualdad de premios. La United Cup y los cuatro Grand Slams también ofrecen la misma bolsa en ambas ramas.

“Lograr la igualdad de premios en todos los WTA 1000 combinados es un hito importante para el tenis”, señaló Valerie Camillo, presidenta de la WTA. La dirigente también explicó que la reducción de compromisos responde a las quejas de las propias jugadoras sobre la carga del calendario.

Calendario confirmado para 2027

El calendario 2027 tendrá 55 torneos en 26 países y territorios. La principal incorporación será un WTA 250 en Manila, Filipinas, ante la creciente popularidad de Alexandra Eala y su fiel afición, presente en todos los torneos.

México mantendrá tres torneos en el calendario. El primero será el 500 de Mérida, que comenzará el 22 de febrero como antesala de Indian Wells. El circuito regresará al país el 23 de marzo con el torneo de Monterrey y, meses después, Guadalajara cerrará la actividad en territorio azteca a partir del 13 de septiembre.

Además, las WTA Finals se mudarán a Charlotte, Carolina del Norte por las siguientes tres temporadas. La asociación también pondrá en marcha un fondo de inversión para apoyar económicamente a determinados torneos y mercados.

Los cambios en las obligaciones y el ranking no son definitivos a largo plazo. La WTA los aplicará durante 2027 como una prueba de un año y después revisará sus resultados para decidir qué reglas mantiene o modifica a partir de 2028.