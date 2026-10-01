Carlos Alcaraz y Alexander Zverev inician con el pie derecho en la gira asiática

El alemán gana en Beijing ante Norie, mientras que el español necesita de tres sets para superar a Michelsen en Tokio

Alcaraz y Zverev ganan en el China Open | WANG ZHAO/AFP; RIE KIKUCHI/AFP

Dos de los tres mejores tenistas del mundo, Alexander Zverev y Carlos Alcaraz, comenzaron con el pie derecho su participación en la gira asiática del cierre de la temporada de la ATP, al ganar en su estreno en Beijing y Tokio, respectivamente. Tras ganar la Laver Cup como parte del equipo europeo, Zverev y Alcaraz cruzaron el mundo, aunque decidieron disputar toneos distintos.

El español sufrió más que el alemán, al vencer por 7-6(1), 4-6 y 6-1 en 2 horas y 31 minutos de partido al estadounidense Alex Michelsen, necesitando ir al máximo en su estreno en tierras japonesas ante un rival que alcanzó los cuartos de final en el último US Open.

Alcaraz quiere convertirse en el primer tenista desde Pete Sampras en 1993 y 1994 que repite como ganador del torneo de la capital japonesa. Dejar un set no es el mejor inicio, pero el español suma ya 17 victorias consecutivas en los torneos ATP 500, siendo su última derrota en la final de Barcelona 2025 contra Holger Rune.

MÁS INFORMACIÓN: Novak Djokovic consigue su primera victoria desde julio

Michelsen llegó a tener ventaja de 2-4 en el primer set, además de tres pelotas de set, pero Alcaraz se repuso para forzar el tiebreak, en el que casi deja en cero a su rival.

En la segunda manga, Alcaraz de nuevo comenzó en desventaja antes de igualarlo 4-4. El estadounidense le quebró en el noveno juego y finalmente aseguró el set en su sexta oportunidad para ir al tercero y definitivo, en el que el español, pese a no iniciar de buena manera, mostró su mejor tenis y se llevó el partido.

Matteo Arnaldi será el rival de Alcaraz en la segunda ronda en Tokio, en una parte alta del cuadro que se ha quedado sin el resto de los preclasificados, ya que Tommy Paul, Taylor Fritz y Casper Rudd cayeron en la primera ronda.

Zverev sigue a la caza del número 1

El campeón de Roland Garros y el US Open necesita coronarse en Beijing y en Shangai para arrebatarle a Jannik Sinner el número 1 del ranking ATP y comenzó con victoria en sets seguidos en el China Open ante Cameron Norrie, por 7-6(1) y 6-4.

MÁS INFORMACIÓN: Jack Draper pone fin a su temporada 2026

El alemán ha dominado ampliamente a los zurdos en el pasado reciente: desde Roland Garros 2023, solo ha perdido una vez en sus últimos 48 juegos. Norrie le exigió en un principio, pero ganar el desempate en la primera manga puso la mesa para el segundo set y llevarse el partido.

En la siguiente ronda, Zverev se enfrentará al local Shang Juncheng, el último obstáculo antes de un hipotético cruce en cuartos de final con Novak Djokovic.