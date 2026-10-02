La Granja VIP 2026, viernes de La Traición: ¿Cómo funciona, qué beneficios tiene y quiénes podrían salir nominados hoy?

La Bebeshita y Julio Camejo ganaron el Juego de La Salvación y ahora podrán sacar del peligro a una pareja y colocar a otros dos participantes en riesgo de abandonar el reality

¿Qué es la Traición en la Granja VIP? | @LaGVIPMEX

Como ya es costumbre, la cuarta semana de La Granja VIP 2026 tendrá este viernes 2 de octubre uno de sus movimientos más importantes antes de la Gala de Eliminación. Daniela Alexis ‘La Bebeshita’ y Julio Camejo ganaron el Juego de La Salvación y ahora tendrán el poder de modificar la placa mediante La Traición, una dinámica que puede sacar del peligro a una pareja y colocar a otros dos participantes en riesgo de abandonar el reality.

La semana comenzó con una placa de ocho participantes: La Bebeshita, Julio Camejo, Fernando Lozada, Kenny Avilés, Azalia Ojeda, Natalia Alcocer, Manelyk González y Kunno. Las reglas de esta semana obligaron a los nominados a permanecer en parejas, por lo que cada movimiento afecta directamente a dos granjeros. Las duplas quedaron formadas por Bebeshita-Julio, Fernando-Kenny, Azalia-Natalia y Manelyk-Kunno.

El panorama cambió durante la noche del jueves. Antes del Juego de La Salvación, los habitantes participaron en ‘Echar Tierra’ y Manelyk junto a Kunno recibieron la mayor cantidad de votos, lo que los dejó fuera de la prueba y les cerró la posibilidad de abandonar la placa por esta vía. Bebeshita y Julio Camejo terminaron como ganadores de La Salvación, por lo que ambos aseguraron su continuidad una semana más y obtuvieron el control de La Traición. Así, la placa quedó momentáneamente integrada por Manelyk, Kunno, Natalia, Azalia, Fernando y Kenny.

La decisión de este viernes será clave porque Manelyk y Kunno ya no pueden ser salvados. Bebeshita y Julio deberán elegir entre sacar de peligro a Fernando Lozada y Kenny Avilés o hacerlo con Natalia Alcocer y Azalia Ojeda. Posteriormente tendrán que sustituir a la pareja elegida por otros dos participantes que hasta ese momento se encontraban fuera de la nominación.

¿Qué es y cómo funciona La Traición en La Granja VIP 2026?

La Traición es el beneficio adicional que reciben quienes ganan el Juego de La Salvación. Su objetivo es modificar por última vez la tabla de nominados antes de la eliminación del domingo. Durante las semanas anteriores, el ganador de La Salvación pudo retirar a uno de sus compañeros de la placa y colocar a otro habitante en su lugar. Esta semana existe una variante porque las nominaciones se disputan por parejas. Bebeshita y Julio ya abandonaron la placa tras ganar el reto del jueves y ahora podrán salvar a Fernando Lozada y Kenny Avilés o a Natalia Alcocer y Azalia Ojeda. La dupla elegida quedará fuera de peligro, mientras que otros dos granjeros ocuparán sus lugares.

Manelyk González y Kunno no entran en las opciones para recibir la Salvación. Ambos acumularon la mayor cantidad de votos durante la dinámica ‘Echar Tierra’ y quedaron bloqueados del Juego de Salvación, por lo que permanecerán en la tabla rumbo al domingo 4 de octubre.

De esta forma, el beneficio de Bebeshita y Julio es doble: primero consiguieron inmunidad para permanecer una semana más en La Granja VIP y ahora tienen la oportunidad de proteger a dos de sus compañeros, además de enviar a otros dos participantes directamente a la zona de riesgo.

La Granja VIP 2026: ¿Quién podría ser traicionado hoy 2 de octubre y quién salvado?

Fernando Lozada y Kenny Avilés aparecen como la pareja con mayores posibilidades de ser salvada por Bebeshita y Julio Camejo. TV Azteca señala que ambos mantienen vínculos con el grupo cercano a Manelyk, particularmente Kenny, mientras que Fernando también ha convivido de forma cercana con varios integrantes de ese sector de La Granja. Sin embargo, Azalia también mantiene una relación cercana con Bebeshita, pero mantiene buena relación con Natalia Alcocer, participante que ha tenido diferencias con varios habitantes.

Por ese escenario, Kenny y Fernando podrían convertirse en los salvados de este viernes, dejando en la placa a Natalia-Azalia y Manelyk-Kunno. Esta elección también obligaría a Bebeshita y Julio a mandar a otra pareja directamente a nominación. Uno de los nombres que podría entrar en esa decisión es Rafael Mercadante. Julio Camejo y el conductor protagonizaron uno de los enfrentamientos de las últimas semanas después de que Rafa considerara que el actor lo había dejado expuesto frente al resto de los participantes.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La Traición de La Granja VIP 2026 se transmite este viernes 2 de octubre a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. Antes del tema principal está programado el Pre Show desde las 19:55 horas. Por su parte, las galas de lunes a viernes concentran las distintas dinámicas semanales: El Capataz, El Duelo, La Asamblea, La Salvación y La Traición. El domingo 4 de octubre llegará la Gala de Eliminación a las 20:00 horas.

Para seguir la convivencia durante todo el día, Disney+ cuenta con el Acceso Total 24/7 de La Granja VIP, con la señal en directo de lo que sucede dentro del reality. La plataforma describe esta transmisión como contenido en tiempo real, sin edición y disponible durante cualquier momento del día. Así como la plataforma digital de TV Azteca.