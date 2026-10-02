Renata Zarazúa se despide de Beijing ante una Aryna Sabalenka dominante

La mexicana cerró su participación en el WTA 1000 de China ante la número dos del mundo

Aryna Sabalenka y Renata Zarazúa se vieron las caras en China | Reuters

Renata Zarazúa encontró en Beijing una de las pruebas más exigentes de su temporada. La mexicana cayó 6-1 y 6-3 ante Aryna Sabalenka en 62 minutos, en un partido de segunda ronda en el que la bielorrusa impuso desde el inicio la potencia de su servicio y de sus golpes de fondo.

Para Zarazúa, el encuentro llegó después de haber vencido a Anna Bondar en la primera ronda el pasado 30 de septiembre, día en que cumplió 29 años. La capitalina remontó situaciones complicadas en ambos sets para imponerse 7-6(4) y 6-3 a la húngara, con quien se había enfrentado una semana antes en Seúl.

Fue su segunda victoria de la temporada en un torneo WTA 1000, después del triunfo sobre Tamara Korpatsch en Canadá, y le permitió avanzar a una segunda ronda en la que se encontró con una de las principales figuras del circuito.

Sabalenka domina en Beijing

El partido contra de segunda ronda mostró desde los primeros juegos la diferencia de potencia entre ambas. La bielorrusa resolvió el primer set en 31 minutos, rompiendo inmediatamente para el 2-0 y consiguiendo un segundo break en el sexto game para ponerse 5-1.

MÁS INFORMACIÓN: Carlos Alcaraz y Alexander Zverev inician con el pie derecho en la gira asiática

En el segundo parcial, la número 2 del mundo, en su primer partido desde la final del US Open, consiguió una racha de 12 puntos consecutivos para adelantarse 3-1. La mexicana consiguió defender dos juegos, aunque la número dos del mundo volvió a marcar diferencias con su servicio. Ganó en blanco su penúltimo turno, con cuatro winners, tres aces, y después concretó un último quiebre para cerrar el partido.

Sabalenka terminó con 36 winners, superando los 34 puntos que consiguió Zarazúa durante todo el encuentro. La bielorrusa también conectó 11 aces, ganó 22 de sus 25 puntos con el primer servicio y 10 de 14 con el segundo.

Puntos importantes para el ranking

Con la victoria ante Bondar, Zarazúa apunta a dar un salto en el ranking. A espera del cierre del torneo, la mexicana se colocó provisionalmente en el puesto 91, escalando tres posiciones, con 14 puntos adicionales.

Por su parte, Sabalenka enfrentará en tercera ronda a la checa Nikola Bartunkova, número 26 del torneo, quien avanzó tras vencer 6-2 y 6-2 a Magdalena Frech. Será el segundo duelo entre ambas después de su encuentro en los cuartos de final de Berlín, donde la bielorrusa remontó tras perder el primer set y estar 4-0 abajo en el segundo.

Te puede interesar