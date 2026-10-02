Millonarios sigue en problemas: Jorge Arias se suma como baja por una fractura

Alberto Gamero sigue sin poder contar con todo su plantel a disposición. Así fue el reporte médico previo al duelo ante Barranquilla FC.

Jorge Arias, defensor de Millonarios | Vizzor

Millonarios arrancó con buenas sensaciones en la nueva era de Alberto Gamero. El ‘Embajador’ sigue escalando posiciones en la parte alta de la tabla de posiciones, al punto de pelear de frente con rivales directos por el título. Viene de salir ileso de dos visitas complicadas, una ante Atlético Nacional y la otra frente a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

No todo es perfecto a decir verdad. Como ha sido siempre, el elenco capitalino sufre bajas para cada partido, por lo que Gamero se vio sometido a un reto de conformar las nóminas. Por lo menos, en comparación con otros semestres, hay un robusto fondo de armario que colma ciertas necesidades.

Se avecina otra visita al norte del país. El equipo azul visitará al modesto Barranquilla por los octavos de final de Copa, donde llega como claro favorito a acceder entre los ocho mejores de la competición alterna. Salvo Juan Guillermo Cuadrado, ausente por decisión técnica, una nómina bien competitiva (lo mejor que hay disponible) viajó para cumplir con el reto.

Las novedades en el departamento médico de Millonarios

Los dolores de cabeza no faltan, como ha sido costumbre. Aunque no es titular del equipo, Gamero no podrá contar con Jorge Arias por más de un mes aproximadamente. El central zurdo sufrió una fractura en el último compromiso ante Independiente Medellín, que automáticamente lo traslada bajo las órdenes de los galenos en el club.

“El defensor central presentó en el partido vs Medellín una fractura del cuarto dedo del pie derecho. El defensor ya inició su proceso de rehabilitación. Incapacidad según evolución”, rezó el comunicado.

Vuelve y juega. En el caso de Carlos Sarabia y Samuel Martín, aún no siguen disponibles. Sumándole la ausencia de Cuadrado, no hay un lateral derecho que sienta la posición de cara al duelo ante Barranquilla.

“Sarabia evoluciona en su proceso de recuperación luego de la lesión de aductores que presentó. Se encuentra en manejo de proceso inflamatorio con adecuada evolución (…) Samuel Martín avanza satisfactoriamente su proceso tras su contusión de tobillo. Este fin de semana debe iniciar trabajos de campo”, complementó.

Además del avance de Mateo García en su tercera fase de rehabilitación, Millonarios vuelve a contar con bajas importantes de cara al duelo con Barranquilla. Después de esa visita, hará lo propio en Liga ante Fortaleza el jueves 8 de octubre, en Techo, sobre las 8:10 p.m. (hora COL).

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