Surinam vs Guatemala goles y resultados del partido de la Concacaf Nations League 2026, hoy viernes 2 de octubre
Sigue lo más destacado del partido a través del minuto a minuto.
Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Surinam y Guatemala, válido por la jornada 3 de la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026. El equipo local llega a este partido en calidad de líder, luego de haber ganado sus dos primeros juegos, mientras que los visitantes de una derrota y de una goleada que lo posiciona.
¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Surinam vs Guatemala hoy viernes 2 de octubre de 2026?
Surinam y Guatemala jugarán el viernes 2 de octubre de 2026, a las 16 horas, hora de Guatemala, en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed de Paramaribo. En territorio surinamés, el encuentro comenzará a las 19:00 horas.
Alineaciones del Surinam vs Guatemala, al momento
Surinam: Vaessen; Gelderen, Abena, Andereson, Leliendal; Klas, Paal, Cleonise, Lonwij, Nunnely, Kerk.
Guatemala: Hagen; Morales; Samayoa, Yanez, Herrera; Rosales, Aparicio, Escobar, Fajardo, Muñoz y Rubín.
Antecedentes del Surinam vs Guatemala y últimos resultados en la Concacaf Nations League
- 18 de noviembre de 2025: Guatemala 3-1 Surinam – eliminatorias
- 10 de octubre de 2025: Surinam 1-1 Guatemala – eliminatorias