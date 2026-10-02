Surinam vs Guatemala goles y resultados del partido de la Concacaf Nations League 2026, hoy viernes 2 de octubre

Sigue lo más destacado del partido a través del minuto a minuto.

Surinam vs Guatemala, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Surinam y Guatemala, válido por la jornada 3 de la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026. El equipo local llega a este partido en calidad de líder, luego de haber ganado sus dos primeros juegos, mientras que los visitantes de una derrota y de una goleada que lo posiciona.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Surinam vs Guatemala hoy viernes 2 de octubre de 2026?

Surinam y Guatemala jugarán el viernes 2 de octubre de 2026, a las 16 horas, hora de Guatemala, en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed de Paramaribo. En territorio surinamés, el encuentro comenzará a las 19:00 horas.

Alineaciones del Surinam vs Guatemala, al momento

Surinam: Vaessen; Gelderen, Abena, Andereson, Leliendal; Klas, Paal, Cleonise, Lonwij, Nunnely, Kerk.

Guatemala: Hagen; Morales; Samayoa, Yanez, Herrera; Rosales, Aparicio, Escobar, Fajardo, Muñoz y Rubín.

Antecedentes del Surinam vs Guatemala y últimos resultados en la Concacaf Nations League

18 de noviembre de 2025: Guatemala 3-1 Surinam – eliminatorias

10 de octubre de 2025: Surinam 1-1 Guatemala – eliminatorias

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