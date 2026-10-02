Arturo Vidal defiende a Cristiano Ronaldo y cuestiona a Jorge Jesus: “Es una vergüenza”

El mediocampista chileno cuestionó el manejo de Jorge Jesus y pidió considerar la trayectoria de CR7 mientras la Federación busca acercar a ambas partes

Arturo Vidal apoya a Cristiano Ronaldo | Imago7

La situación entre Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal continúa provocando reacciones en el fútbol internacional. Ahora fue Arturo Vidal, futbolista chileno de Colo-Colo, quien tomó postura sobre lo ocurrido y respaldó públicamente al delantero portugués, además de cuestionar la forma en la que Jorge Jesus manejó el episodio durante la Fecha FIFA.

El conflicto comenzó después de que Cristiano permaneciera en la banca durante la victoria 2-1 sobre Noruega en la UEFA Nations League. Días más tarde, el atacante dejó la concentración en Copenhague después de la conferencia de prensa de Jorge Jesus y de conversar con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. Ronaldo confirmó su decisión en Instagram y anunció que posteriormente explicaría sus motivos.

Vidal se refirió al tema durante una transmisión y consideró que la trayectoria del portugués debía tener peso en el manejo de la situación. “Lo de Cristiano, de verdad, es una vergüenza. Un jugador así como Cristiano, que está entre los cuatro mejores de la historia… que salga así de la selección, es muy feo”, declaró el mediocampista chileno.

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El exjugador de Barcelona, Bayern Munich y Juventus también dirigió sus comentarios hacia Jorge Jesus. Desde su perspectiva, las declaraciones públicas del entrenador después de lo ocurrido contribuyeron al conflicto. “Creo que deja muy mal parado al entrenador. Se equivoca mucho”, señaló Vidal al analizar la relación entre el técnico y el capitán portugués.

Para Vidal, el lugar que Cristiano ha construido durante más de dos décadas con Portugal debe considerarse al momento de gestionar su participación en el equipo. “A Cristiano hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Es el jugador que le ha dado todo a Portugal, la ha colocado entre las mejores selecciones del mundo”, afirmó el chileno, quien centró su postura en el peso histórico del delantero dentro del representativo luso.

El futbolista de Colo-Colo también respaldó el derecho de Ronaldo a decidir cómo continuar su relación con la selección. “Cristiano está en todo su derecho de hacer lo que él quiera, porque lo que él le ha hecho al fútbol y a la selección de Portugal es llevarla a otro nivel”, expresó antes de cerrar su mensaje con apoyo directo al atacante.

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Mientras las declaraciones alrededor del caso continúan, Portugal respondió en la cancha con una victoria 4-2 sobre Dinamarca en la UEFA Nations League, ya sin Cristiano Ronaldo dentro de la concentración. Paralelamente, la Federación Portuguesa trabaja para acercar nuevamente a Ronaldo y Jorge Jesus: Pedro Proença pretende organizar una reunión entre ambos, aunque hasta este viernes no existe confirmación de una fecha ni de una reincorporación del delantero.

Las palabras de Vidal se suman así a las distintas posturas generadas alrededor del futuro de Cristiano Ronaldo con Portugal. Por ahora, el delantero no ha anunciado que su etapa con la selección haya terminado y la Federación mantiene abierta la vía del diálogo, mientras CR7 también tiene pendiente explicar públicamente las razones que lo llevaron a abandonar la concentración.