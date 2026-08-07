Luka Doncic en problemas legales: su exprometida reclama $50 millones de dólares

La exprometida del esloveno busca reducir su tiempo de custodia y cobrar 50 millones de dólares por la ruptura

Doncic enfrenta problemas legales | Foto por RICH STORRY / GETTY IMAGES VIA AFP

Lo que empezó como una simple separación entre Luka Doncic y su exprometida Anamaria Goltes ya no tiene nada de simple. Tras casi una década juntos y dos hijas en común, la pareja rompió su compromiso a principios de año prometiendo resolver todo de forma amistosa pero esa promesa se esfumó de golpe. Goltes trasladó el caso a Eslovenia y lo convirtió en una disputa millonaria que exige nada menos que $50 millones de dólares, dejando claro que esta ruptura ya escapó por completo de lo civilizado.

Lo curioso es que, apenas unos días antes, Goltes había asegurado que quería resolver todo “de forma amistosa” y priorizando el bienestar de sus hijas. Pero según reveló TMZ Sports, la modelo cambió de estrategia y retiró la demanda que tenía abierta en Los Ángeles por manutención infantil, para presentar una completamente nueva en territorio esloveno, donde según ella tiene más posibilidades legales a su favor.

De dónde sale la cifra de 50 millones

La exigencia se divide en dos partes bien marcadas. El monto se divide en $40 millones de dólares serían para Goltes, como compensación personal, mientras que los $10 millones restantes irían destinados a la manutención de Gabriela y Olivia, las dos hijas que tiene con Doncic. Algunas fuentes incluso hablan de una repartición distinta, donde el 80% quedaría para ella y el 20% para las niñas, aunque el fondo del reclamo apunta siempre a esa base de $50 millones de dólares.

Lo que más ha incomodado al jugador, según reportes, no es tanto el monto económico sino la parte de la demanda que busca reducir su tiempo de convivencia con sus hijas. Actualmente Doncic las ve dos días por semana, y Goltes quiere que eso baje a solo un día. Para el basquetbolista, que incluso rechazó jugar con la selección de Eslovenia este verano para estar cerca de ellas, ese punto es innegociable.

Cuánto gana Doncic con los Lakers

Aquí es donde la cifra de $50 millones cobra otra dimensión. Doncic firmó una extensión de contrato con los Lakers por tres años y $165 millones de dólares, acuerdo que lo puso entre los jugadores mejor pagados de la NBA.

Con esa renovación, su salario anual subió a cerca de $55 millones de dólares por temporada, y para el curso 2026-27 se estima que su sueldo base rondará los $49.5 millones de dólares. Es decir, si las cosas siguen como están, la demanda equivaldría a poco más de un año completo de salario.

Mientras el conflicto legal avanza en tribunales eslovenos, Doncic ya había cuestionado meses atrás la validez de las demandas presentadas en California, argumentando que ni él, ni Goltes, ni sus hijas residen ahí. Ahora, con el caso oficialmente en Eslovenia y una cifra millonaria sobre la mesa, el astro deberá repartir su atención entre la pretemporada con los Lakers y una batalla legal que promete extenderse varias semanas más.

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