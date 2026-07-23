Cuándo empiezan las principales ligas de Europa en la temporada 2026-2027

Tras el Mundial 2026, las grandes ligas europeas ya tienen fecha de regreso y varios duelos prometen emociones desde la primera jornada

Barcelona y Real Madrid tienen fecha de regreso | DAVID ALIAGA | NURPHOTO VIA AFP

El fútbol europeo está listo para volver a escena después del Mundial 2026 que dejó a España como campeón. Millones de aficionados en Estados Unidos ya cuentan los días para reencontrarse con la Premier League, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1 y Eredivisie.

La temporada 2026-2027 comenzará de forma escalonada durante agosto, luego de que las principales ligas ajustaran sus calendarios para permitir el descanso obligado por la FIFA para los futbolistas que participaron en la Copa del Mundo y adaptarse al nuevo formato de las competiciones de la UEFA.

El parón veraniego será más corto para algunos clubes y más prolongado para otros, pero el objetivo es el mismo: llegar en las mejores condiciones a una campaña que volverá a estar cargada de partidos nacionales e internacionales.

Por ejemplo, algunos clubes ya comenzaron su participación en las primeras rondas de la UEFA Champions League.

Para los aficionados latinos que siguen cada fin de semana a figuras como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland o Harry Kane, agosto marcará el regreso de las grandes emociones.

La Eredivisie abre el telón y LaLiga inicia una semana después

La primera gran competición en regresar será la Eredivisie de los Países Bajos, que comenzará el 7 de agosto de 2026, convirtiéndose en la primera de las cinco grandes ligas europeas en ponerse en marcha.

Entre los partidos más atractivos destacan el debut del PSV Eindhoven frente al Fortuna Sittard, el Ajax visitando al PEC Zwolle y el clásico de Róterdam entre Sparta y Feyenoord.

Una semana más tarde llegará el turno de LaLiga EA Sports, cuyo inicio está previsto entre el 14 y el 16 de agosto. El calendario de apertura ofrece encuentros de enorme atractivo, con el Barcelona visitando al Athletic Club en San Mamés, el Real Madrid debutando ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu y el Atlético de Madrid recibiendo al Málaga.

También destacan los regresos del Deportivo La Coruña y el Racing de Santander a la máxima categoría del fútbol español.

Premier League, Ligue 1 y Bundesliga completan el regreso del fútbol europeo

La Premier League arrancará oficialmente el 21 de agosto, una semana después de LaLiga. El encuentro inaugural enfrentará al Arsenal y al Coventry City, mientras que la primera jornada incluirá partidos tan esperados como Newcastle frente al Liverpool, Manchester City contra Bournemouth y el regreso del Manchester United ante Hull City.

La liga inglesa retrasó su inicio para ofrecer un mayor periodo de recuperación a los futbolistas mundialistas.

Ese mismo fin de semana comenzará también la Ligue 1 francesa. El vigente campeón, Paris Saint-Germain, abrirá su defensa del título como local frente al Stade Rennais, mientras que Olympique de Marsella, Lyon y Mónaco también iniciarán su camino en una temporada que mantiene el formato de 18 clubes.

La última en volver será la Bundesliga, cuyo silbatazo inicial llegará el 28 de agosto. Como dicta la tradición alemana, el campeón abrirá la temporada en casa, por lo que el Bayern Múnich recibirá al Stuttgart. Además, Borussia Dortmund enfrentará al Hamburgo y Bayer Leverkusen visitará al recién ascendido SV Elversberg.

Más allá de las fechas, el calendario refleja un nuevo equilibrio entre descanso y competencia.

Con la Champions League ampliada y un calendario internacional más exigente, las principales ligas europeas buscarán que sus clubes lleguen con el mejor ritmo posible desde el primer fin de semana, dando inicio a otra temporada que promete mantener al fútbol en el centro de la conversación mundial.

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