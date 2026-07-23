San Jose Earthquakes vs LA Galaxy: la mejor forma de llegar al Stanford Stadium en transporte público

El Cali Clásico entre San Jose Earthquakes y LA Galaxy reunirá a miles de aficionados; llegar en transporte público puede ahorrarte tiempo y tráfico

LA Galaxy Visitará El Stanford Stadium | Shaun Clark | Getty Images vía AFP

Si en tus planes está asistir al Cali Clásico entre San Jose Earthquakes y LA Galaxy en el Stanford Stadium, planear tu traslado puede marcar la diferencia entre disfrutar la previa del partido o quedar atrapado en el tráfico. Luego de dos derrotas al hilo para el LA Galaxy, una de ellas ante LAFC por 0-3, el conjunto angelino necesita hacerse de los tres puntos.

El duelo que continúa con el regreso al calendario de la MLS está programado para el sábado 25 de julio y promete reunir a más de 50 mil aficionados en Palo Alto, por lo que el transporte público se perfila como la alternativa más rápida, cómoda y económica para llegar al estadio.

Caltrain, VTA, SamTrans y BART ofrecerán conexiones que permitirán a los seguidores de ambos equipos evitar las largas filas para estacionarse y acceder con mayor facilidad al recinto.

El Stanford Stadium, ubicado dentro del campus de la Universidad de Stanford, suele registrar una intensa congestión vehicular durante los eventos deportivos de gran convocatoria y si quieres boletos para esos encuentros, revisa aquí la Guía de la MLS que tenemos para ti.

Por ello, tanto residentes del Área de la Bahía como visitantes que viajen desde otras ciudades encontrarán en la red de transporte público una solución eficiente para llegar con tiempo suficiente antes del silbatazo inicial.

La recomendación es salir con anticipación y elegir la ruta de acuerdo con el punto de partida. Además de ahorrar tiempo, utilizar trenes y autobuses permite evitar los elevados costos de estacionamiento alrededor del estadio.

Caltrain es la opción más rápida para llegar al Stanford Stadium

Para la mayoría de los aficionados, Caltrain será la mejor alternativa. La estación de destino es Palo Alto Transit Center, ubicada a una caminata de entre 10 y 15 minutos del Stanford Stadium. Durante partidos de gran asistencia, históricamente se han habilitado servicios especiales, conocidos como “Quakes Train”, además de frecuencias nocturnas adicionales para facilitar el regreso de los aficionados.

Quienes viajen desde San José Diridon tardarán aproximadamente 27 minutos en tren hasta Palo Alto, mientras que el recorrido desde San Francisco (4th & King) requiere entre 45 y 60 minutos, dependiendo del servicio elegido.

Una vez en la estación, basta con seguir la señalización peatonal y el flujo de aficionados para llegar al estadio por Nelson Road.

Los aficionados que viven en localidades de la Península, como San Mateo o Redwood City, también cuentan con conexiones directas mediante el servicio regular de Caltrain.

También hay opciones para quienes viajan en autobús o desde el East Bay

Si tu punto de partida está en Santa Clara o en el centro de San José, los autobuses VTA Línea 22 y Rapid 522 recorren el corredor de El Camino Real. La parada recomendada es El Camino Real & Embarcadero Road, desde donde solo hay cinco minutos a pie hasta el estadio. Por su parte, SamTrans, mediante la línea ECR, conecta diversas ciudades del condado de San Mateo con Palo Alto.

Los aficionados que lleguen desde Oakland, Berkeley o Fremont pueden utilizar BART hasta Millbrae y hacer transbordo a Caltrain rumbo a Palo Alto.

Otra opción consiste en viajar hasta Berryessa o Milpitas y conectar con la estación San José Diridon para abordar el tren hacia el norte.

Dependiendo del origen, el trayecto total puede variar entre 40 minutos y una hora y media. El cuadro comparativo incluido en la guía resume estos tiempos según cada punto de partida.

Para evitar contratiempos, la recomendación es llegar al Stanford Stadium entre las 5:30 y las 6:30 de la tarde, cargar previamente la Clipper Card para utilizar cualquiera de los sistemas de transporte y revisar los horarios de los últimos trenes de regreso una vez concluido el encuentro.

Así, la única preocupación será disfrutar uno de los clásicos más atractivos de la MLS.

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