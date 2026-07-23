José Caballero, el bateador de los Yankees que irrita a sus rivales con una dudosa técnica: ¿Es legal?

El panameño José Caballero espera hasta los ocho segundos (el tiempo límite) para mirar a los lanzadores desde la caja de bateo

José Caballero, campocorto de los Yankees de Nueva York. Foto: Jim McIsaac / AFP

El panameño José Caballero causa polémica en las Grandes Ligas. La razón: su rutina de bateo juega con los tiempos y parece exasperar a los rivales, umpires y probablemente a su propio manager.

Cada vez que el campocorto de los Yankees toma turno al bate, lleva el cronómetro al límite. Esto significa que no hace contacto visual con el lanzador, sino hasta el último segundo permitido, dejando a su rival con menos tiempo para preparar el lanzamiento, o lo que es peor, descolocarle psicológicamente.

El pasado lunes, en el primer encuentro de la serie de cuatro compromisos entre Yankees y Piratas, el lanzador dominicano Dennis Santana perdió los estribos con Caballero. Luego de poncharlo en la octava entrada, Santana le reclamó directamente al panameño y se vaciaron las bancas de ambos equipos.

¿Es legal lo que hace José Caballero en la caja de bateo?

Aunque parezca antideportivo para muchos, técnicamente es legal, porque está dentro del reglamento de las Grandes Ligas. Podría calificarse como una “picardía” o “rutina engañosa” que José Caballero aplica para desconcentrar a los lanzadores.

La regla del reloj de pitcheo establece que los lanzadores tienen 15 segundos para soltar la bola cuando no hay hombres en base y 20 segundos con corredores a bordo. Asimismo, el bateador está obligado a meterse a la caja y estar listo para ver el lanzamiento cuando el reloj marque 8 segundos.

Eso es exactamente lo que hace José Caballero: esperar hasta el último segundo para mirar al lanzador, una práctica que le ha costado algunos strikes automáticos.

Este miércoles, en el primero de la doble jornada ante Piratas (Yankees perdió 5-3), el umpire Quinn Wolcott le sancionó con un strike en la sexta entrada. “Ya no puedes hacer lo de los tres o cuatro segundos en la caja”, le dijo el árbitro principal, a lo que Caballero contestó: “Me estás tomando el pelo”.

El manager de los Yankees, Aaron Boone, manifestó tras el partido su descontento por no haber sido informado de un supuesto “cambio en la interpretación”. Según reseña MLB.com, el último percance con Dennis Santana habría modificado la forma en que los árbitros analizan la rutina de José Caballero, por lo que el miércoles se mostraron intolerantes.

“Me han dicho muy específicamente que (Caballero) tiene que estar alerta a los ocho segundos. Eso significa asegurarse de que ‘Cabby’ levante la vista a los nueve segundos. Eso es exactamente lo que me han dicho. Y hoy fue diferente y no nos avisaron”, expresó el Boone.

¿Qué dice José Caballero sobre su rutina de bateo?

Luego del compromiso del lunes y de su altercado con Santana, José Caballero comentó a la prensa que “todos deberían conocer las reglas”. Aunque su rutina es una clara picardía, restó argumentos a la reacción del lanzador dominicano.

“A estas alturas, ya llevamos cuatro años con las mismas reglas. Toda la liga debería saber quién soy y qué hago en la caja de bateo, deberían estar al tanto de ello. Si alguien se molesta por algo que la liga está implementando, no debería enojarse conmigo. Debería enojarse con otra persona”, dijo el panameño, de acuerdo con ESPN.

Incluso, José Caballero asegura no entender por qué los umpires le advierten de un posible strike automático. “¿Por qué una advertencia cuando toda la liga lo sabe? Deberían sancionarlos de inmediato, tal como a mí me sancionarán en cuanto falle en el tiempo reglamentario”, expresó Caballero, aclarando que simplemente trata de tomarse su tiempo.

Los Yankees de Nueva York están en segunda posición en la División Este de la Liga Americana (57-45), pero a principios de julio atravesaron por su peor racha en tres años: siete derrotas consecutivas ante diferentes rivales.

En el escenario contrario a la polémica de José Caballero, la temporada 2026 de las Grandes Ligas ya ha dejado algunos datos interesantes. Uno de los más llamativos se produjo el martes, cuando los Marlins lograron el primer ‘triple play’ de la campaña, en apenas cinco segundos.

Asimismo, el dominicano Fernando Tatis Jr., de los Padres, conectó el jonrón más largo de la temporada.

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