Discovery Rights: la clave detrás del fichaje de Casemiro y la investigación al Inter Miami

Así funciona el sistema que obliga a los clubes de la MLS a ‘reservar’ jugadores antes de ficharlos, y así afectó a Casemiro.

La MLS investiga el fichaje de Casemiro | Kevin C. Cox / Getty Images via AFP

La llegada de Casemiro al Inter Miami debía ser una fiesta total para los fans de Messi y compañía, pero terminó destapando una de esas reglas rarísimas que solo existen en la MLS y que pocos entienden bien.

La liga confirmó que abrió una investigación por presunta “interferencia indebida” en el fichaje del brasileño, y todo apunta a un mecanismo conocido como Discovery Rights. Spoiler: esto no es un capricho burocrático, es una pieza clave del sistema que regula cómo llegan las superestrellas al fútbol de Estados Unidos.

Qué son los Discovery Rights exactamente

Piensa en los Discovery Rights como una especie de ‘reserva’ que cada club de la MLS puede hacer sobre jugadores que todavía no están en la liga. Cada franquicia tiene derecho a una lista de jugadores que no están bajo contrato en la MLS ni son elegibles por otras vías como el SuperDraft.

El club que registra primero a un futbolista en esa lista se queda con la prioridad para negociar con él, y si otro equipo quiere ficharlo, tiene que comprarle esos derechos al club original antes de acercarse siquiera al jugador. Es básicamente el sistema que evita que todas las franquicias se peleen al mismo tiempo por el mismo crack extranjero.

Cómo se metió Casemiro en este enredo

LA Galaxy había registrado a Casemiro en su lista de Discovery Rights bastante antes de que se confirmara su salida del Manchester United, lo que le daba prioridad legal para negociar con él. Cuando Inter Miami anunció el fichaje, aseguró que había adquirido esos derechos directamente del Galaxy, y el club angelino respaldó esa versión, aunque los detalles económicos del acuerdo se mantienen bajo reserva hasta que termine la investigación.

La MLS no acusa a nadie de nada todavía, simplemente está revisando si hubo contacto con el jugador antes de tiempo, algo que rompería el reglamento interno sin importar que después las partes hayan llegado a un entendimiento. Por ahora el fichaje sigue firme y Casemiro ya es jugador del club de Messi mientras la revisión avanza.[clarin]

Por qué esto se repite con cada estrella que llega

Lo curioso es que este quilombo no es nuevo ni exclusivo de Casemiro. Algo parecido retrasó la llegada de Thomas Müller al Vancouver Whitecaps, cuando salió a la luz que otro club ya lo tenía en su lista de descubrimiento. La regla existe justamente para superestrellas o jóvenes promesas que un club quiere “reservar” apenas hay rumores de que podrían llegar a la liga, y eso genera roces constantes cuando un equipo más grande o con más poder económico entra después a torcer la negociación.

Con la llegada masiva de nombres rimbombantes a la MLS en los últimos años, este tipo de conflictos por Discovery Rights probablemente seguirá siendo tema de conversación cada vez que un fichaje bomba aterrice en la liga.

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