Guía para seguir los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 desde EE.UU.

Conoce las plataformas disponibles, opciones de streaming, calendario y dónde consultar resultados en tiempo real durante la competencia regional

Santo Domingo se alista para la competencia / Francesco Sportono / AFP

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 ya están en marcha y prometen dos semanas llenas de emociones para los aficionados al deporte. Del 24 de julio al 8 de agosto, Santo Domingo recibe a más de 6,000 atletas de 37 países, quienes competirán en 40 disciplinas en una cita clave rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Aunque el torneo no suele contar con una amplia cobertura en la televisión hispana de EE.UU., existen varias alternativas para que la comunidad latina no se pierda la actuación de figuras de México, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Cuba y el resto de las delegaciones participantes.

Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 desde EE.UU.

La opción más completa será el canal oficial de YouTube de Centro Caribe Sports, organismo organizador del evento. Ahí se transmitirán múltiples competencias en vivo, además de resúmenes diarios, entrevistas y contenido especial, sin restricciones geográficas para los espectadores en territorio estadounidense.

Otra alternativa es seguir la programación de RTVD Canal 4, la televisora oficial de República Dominicana, que ofrecerá gran parte de las competencias mediante su plataforma digital y sus transmisiones en YouTube. Para quienes apoyan a Puerto Rico, Telemundo Puerto Rico y Punto 2 también tendrán una cobertura enfocada en los atletas boricuas, siempre que el proveedor de televisión o streaming incluya esos canales.

Cómo seguir resultados y calendario en tiempo real

Si no puedes ver todas las competencias en vivo, existen herramientas para mantenerte informado. El sitio web oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 publicará el calendario actualizado, horarios, resultados y el medallero prácticamente en tiempo real.

También es recomendable seguir las redes sociales de los comités olímpicos nacionales, ya que suelen compartir videos, fotografías y actualizaciones de sus deportistas durante la competencia, así como el sitio y las redes de Claro Sports, en donde habrá una gran cobertura del evento.

Los deportes que prometen captar la atención

El programa incluye 40 deportes, con disciplinas tradicionales que suelen concentrar la mayor audiencia, como atletismo, natación, clavados, tiro con arco, voleibol, béisbol y baloncesto. Sin embargo, esta edición también apuesta por modalidades que han ganado popularidad entre las nuevas generaciones, como esports, skateboarding y netball.

La justa regional también representa una oportunidad para descubrir a las próximas estrellas del deporte continental. Muchos de los atletas que brillen en Santo Domingo buscarán consolidarse en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, por lo que cada medalla tendrá un valor especial.

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