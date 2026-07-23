¿Por qué el Campeón de Campeones siempre se juega en California?

El Campeón de Campeones en California impulsa ingresos, fortalece el vínculo con la afición mexicana en EE.UU. y consolida el mercado de la Liga MX

Cruz Azul jugará por el Campeón de Campeones / Alfredo Estrella / AFP

Una nueva edición del Campeón de Campeones se jugará este fin de semana, teniendo como protagonistas a Toluca y Cruz Azul. Pero desde hace tiempo, dejó de ser únicamente un partido para definir al mejor equipo del fútbol mexicano, ya que en los últimos años, la Liga MX lo ha transformado en un evento con un fuerte enfoque comercial que tiene como principal escenario a California, especialmente al Dignity Health Sports Park de Carson. La decisión no es casual, sino parte de una estrategia para aprovechar el enorme interés que existe entre la comunidad mexicana e hispana que vive en EE.UU.

Desde que el torneo retomó su formato actual en 2015, el inmueble ubicado en el sur de California se ha convertido prácticamente en la sede habitual del encuentro. La continuidad ha permitido consolidar la organización del evento y convertirlo en una cita esperada por miles de aficionados que pocas veces tienen la oportunidad de ver a los clubes mexicanos de primer nivel sin cruzar la frontera.

Un mercado que garantiza llenos y mayores ingresos

La principal razón detrás de esta elección es económica. El sur de California alberga una de las comunidades mexicanas más grandes de EE.UU., lo que asegura estadios llenos, una alta demanda de boletos y una importante audiencia televisiva.

Además de la venta de entradas en dólares, la Liga MX obtiene beneficios por los derechos de transmisión, acuerdos comerciales y patrocinios dirigidos al mercado estadounidense. Para los organizadores, el Campeón de Campeones representa una oportunidad para maximizar ingresos antes de que el torneo local entre de lleno en actividad.

La Liga MX también busca fortalecer su relación con los millones de aficionados que viven fuera de México. Llevar un partido oficial a California permite que muchas familias puedan apoyar a sus equipos sin necesidad de viajar al país, reforzando el vínculo entre los clubes y su base de seguidores en EE.UU.

Esta estrategia también ayuda a mantener vigente la presencia del fútbol mexicano en un mercado donde compite por la atención del público con la MLS, las principales ligas europeas y otros espectáculos deportivos de gran impacto.

El Dignity Health Sports Park ofrece ventajas logísticas

Otro factor importante es la infraestructura. El Dignity Health Sports Park, casa del LA Galaxy, cuenta con las condiciones necesarias para albergar un evento internacional de este nivel, con experiencia en partidos de alta convocatoria, accesibilidad y una logística que facilita la operación para equipos, organizadores y aficionados.

La cercanía con aeropuertos internacionales y la infraestructura hotelera de Los Ángeles también simplifican la planificación de los clubes, que deben disputar este compromiso sin afectar su preparación para las primeras jornadas del torneo Apertura.

Más allá de la tradición, la permanencia del Campeón de Campeones en California responde a una estrategia bien definida de la Liga MX. El objetivo es consolidar su presencia en el mercado estadounidense, acercar el fútbol mexicano a millones de seguidores y convertir un partido por el título en un evento de gran impacto deportivo, comercial y mediático para ambos lados de la frontera.

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