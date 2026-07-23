Inter Miami no necesitó a Messi para vencer 3-2 al Chicago Fire de Lewandowski

Un blooper del arquero le dio ventaja al Fire, Suárez lo remontó con dos goles y Plambeck cerró el 3-2 en los minutos finales.

Suárez convirtió dos de los goles del equipo | MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES VIA AFP

El Inter Miami volvió a demostrar por qué es uno de los equipos más peligrosos de la MLS y este miércoles se llevó una victoria 3-2 sobre el Chicago Fire, en una noche que estaba marcada por el debut de Robert Lewandowski pero que terminó siendo protagonizada por las Garzas. El delantero polaco, quien firmó con el club de Chicago el 29 de junio, finalmente pisó el campo en la MLS, aunque el resultado no fue el que esperaba.

Un arranque de pesadilla para las Garzas

El partido no comenzó de la mejor manera para el Inter Miami, ya que el arquero Rocco Ríos Novo cometió un blooper que se viralizó rápidamente en redes sociales. La presión de Lewandowski sobre el guardameta provocó una confusión que terminó en autogol, regalándole así la ventaja al Chicago Fire en los primeros minutos del compromiso. Ese error pudo haber cambiado la historia de la noche, pero el ataque local tenía otros planes.

Back with a W 🩷🖤 pic.twitter.com/kw2tdTXxkc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 23, 2026

Ante la adversidad, Luis Suárez salió a marcar la diferencia y firmó un doblete que le dio la vuelta al marcador, convirtiéndose una vez más en el hombre providencial para el Inter Miami. El uruguayo sigue mostrando que, incluso sin Lionel Messi ni Rodrigo de Paul en el campo, tiene el gol metido en la sangre y puede cargar con el peso ofensivo del equipo.

Sin embargo, Chicago no se quedó quieto y Dithejane empató las acciones al minuto 67 con un disparo certero, poniendo el 2-2 en el marcador y generando nervios en la casa de las Garzas.

Plambeck sella la remontada en los minutos finales

Cuando el partido parecía encaminarse a un empate, apareció Preston Plambeck, quien anotó el primer gol de su carrera en la MLS a los 87 minutos para sellar la remontada y darle el triunfo definitivo al Inter Miami. Ese tanto no solo le dio los tres puntos al equipo de Florida, sino que también arruinó la noche de estreno de Lewandowski, quien reconoció tras el compromiso que necesita “un poco más de tiempo” para adaptarse a la liga.

Con este resultado, el Inter Miami se afianza en la segunda posición de la Conferencia Este con 34 unidades, apenas por detrás del Nashville SC, que lidera la tabla con 39 puntos. Lo más llamativo es que las Garzas atraviesan un momento espectacular, ya que han ganado 11 de sus últimos 12 partidos, una racha que los coloca entre los equipos más en forma de todo el torneo. El técnico del equipo incluso llegó a comparar la importancia de Suárez con la que tuvo Messi en el pasado, resaltando lo difícil que resultaría reemplazar al delantero uruguayo en este momento de la temporada.

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