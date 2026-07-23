Jornada 2 Apertura 2026 Liga MX: dónde ver el Atlante vs América EN VIVO en EE.UU.

El histórico duelo entre Potros y Águilas regresa con un ingrediente especial: el estreno del Estadio Banorte y una rivalidad que comenzó hace casi un siglo

Atlante vs América, una rivalidad histórica / Claro Sports

El Atlante vs América en EE.UU. será uno de los partidos más atractivos de la Jornada 2 del Apertura 2026. No solo marcará el primer encuentro de los Potros de Hierro como locales desde su regreso a la Liga MX, sino también el reencuentro de dos clubes con una de las rivalidades más antiguas del fútbol mexicano. Para los aficionados hispanos en EE.UU., el duelo contará con transmisión por televisión y plataformas de streaming.

El encuentro se disputará el viernes 24 de julio en el renovado Estadio Banorte, inmueble que vuelve a recibir un partido de la Liga MX después de haber sido una de las sedes del Mundial 2026. La expectativa es alta, ya que Atlante debutará como local en Primera División ante uno de los equipos más populares del continente.

Dónde ver el Atlante vs América en EE.UU.

Los aficionados en EE.UU. podrán seguir el partido mediante las siguientes opciones:

TV por cable: TUDN

TUDN Televisión (según disponibilidad del proveedor): Univision

Univision Streaming: ViX Premium y Fubo

Horarios del Atlante vs América en EE.UU.

Este (ET): 11:00 p.m.

11:00 p.m. Centro (CT): 10:00 p.m.

10:00 p.m. Pacífico (PT): 8:00 p.m.

Una rivalidad con casi 100 años de historia

Más allá de los tres puntos, el Atlante vs América en EE.UU. despierta interés por el peso histórico de ambos clubes. Aunque Atlante y América fueron fundados en 1916, su primer enfrentamiento ocurrió el 6 de noviembre de 1927, cuando las Águilas se impusieron 2-1 durante la época amateur.

Con la llegada del profesionalismo, la historia cambió rápidamente. El primer duelo oficial en la Liga Mayor se disputó el 13 de enero de 1944, con una contundente victoria de Atlante por 5-2, resultado que marcó el inicio de una larga serie de enfrentamientos entre dos instituciones emblemáticas del futbol mexicano.

En la era de los torneos cortos, instaurada en 1996, América domina el historial con 16 victorias, mientras que Atlante registra 10 triunfos y ambos equipos han empatado en 10 ocasiones. En esos partidos, las Águilas han anotado 53 goles, por 35 de los Potros. Además, en los últimos diez enfrentamientos de Liga MX, el conjunto azulcrema suma seis victorias, tres empates y apenas una derrota.

El antecedente oficial más reciente se remonta al Clausura 2014, cuando América ganó 1-0 gracias a un gol de Miguel Layún. Posteriormente, ambos clubes volvieron a verse las caras en un amistoso durante la Fecha FIFA de marzo de 2025, resuelto a favor de las Águilas con un tanto de Cristian ‘Chicote’ Calderón. Ahora, doce años después del último choque oficial, Atlante buscará escribir un nuevo capítulo en su regreso a la Primera División y hacerlo nada menos que frente a su histórico rival.

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