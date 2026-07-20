México entra al Top 10 del ranking FIFA tras el Mundial 2026; España toma el liderato

Tras su segundo título mundial, La Roja desplaza a Argentina y se queda con la cima del listado

España lidera y México asciende en el Ranking FIFA. | Imago7.

La FIFA presentó la actualización de su ranking mundial de selecciones tras la conclusión de la Copa del Mundo 2026, torneo en el que España se coronó campeona tras vencer a Argentina en la final. La nueva clasificación refleja los movimientos generados por el desempeño de los equipos durante el certamen, con cambios importantes en los primeros lugares y el ascenso de México al Top 10 mundial.

La selección española aparece ahora como la nueva líder del ranking FIFA después de conquistar su segundo título mundial, desplazando a Argentina, que cayó al segundo puesto tras perder la final. Francia completa el podio en la tercera posición, pese a haber sido derrotada por Inglaterra en el partido por el tercer lugar del torneo.

El Tricolor fue uno de los equipos que más posiciones escaló después del Mundial. México subió cuatro lugares en la clasificación y se instaló en el décimo puesto, resultado de su participación en la Copa del Mundo. La selección mexicana se ubica por debajo de Países Bajos, Bélgica, Portugal, Marruecos y Brasil, dentro de los mejores equipos del planeta.

Así quedó el Top 20 del ranking FIFA después del Mundial 2026

España encabeza la clasificación mundial, seguida por Argentina y Francia. Inglaterra, que finalizó en el tercer lugar del Mundial tras vencer a la selección francesa, ocupa la cuarta posición, mientras que Brasil completa los primeros cinco lugares.

Uno de los movimientos más destacados fue el de Marruecos, que alcanzó la sexta posición del ranking, la mejor ubicación de su historia. La selección africana volvió a demostrar su crecimiento internacional después de mantenerse como protagonista en las últimas competiciones.

Por otro lado, Noruega registró el mayor ascenso de la actualización, al subir 12 posiciones y colocarse en el lugar 19 después de alcanzar los cuartos de final del Mundial 2026. También destacó el crecimiento de Cabo Verde, que avanzó tres lugares hasta ubicarse en el puesto 64.

El ranking FIFA después del Mundial 2026 quedó de la siguiente manera:

España Argentina Francia Inglaterra Brasil Marruecos Portugal Bélgica Países Bajos México Colombia Alemania Croacia Suiza Italia Estados Unidos Japón Senegal Noruega Uruguay

España suma más puntos y Túnez protagoniza la mayor caída

Además del cambio en la cima, la actualización del ranking FIFA dejó otros movimientos importantes. España fue la selección que más puntos sumó, con un incremento de 121.17 unidades tras conquistar el Mundial 2026.

En contraste, Túnez sufrió el mayor descenso de la clasificación, al perder 12 posiciones después de su participación en la Copa del Mundo. Mientras tanto, Panamá fue el equipo que más puntos perdió, con una reducción de 60.74 unidades.

La nueva clasificación corresponde a la actualización publicada el 20 de julio de 2026. La siguiente modificación oficial del ranking FIFA está programada para el 7 de octubre de 2026.

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