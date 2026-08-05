América vs San Diego FC: así le ha ido al club californiano frente a equipos mexicanos

San Diego FC afronta un nuevo examen frente a la Liga MX cuando visite al América en la Leagues Cup con antecedentes poco favorables

San Diego FC Y Sus Duelos Ante Mexicanos | David Berding | Getty Images vía AFP

El duelo entre América y San Diego FC abrirá un nuevo capítulo en la Leagues Cup 2026 que tiene nuevo formato y sedes, pero también pondrá a prueba el historial del conjunto californiano frente a rivales de la Liga MX que busca romper el buen paso de la MLS.

Aunque la franquicia de la MLS apenas comienza a construir su historia, ya acumula enfrentamientos suficientes para detectar tendencias claras.

Los números reflejan un equipo con capacidad ofensiva, pero que todavía sufre cuando enfrenta el ritmo, la intensidad y la calidad de los clubes mexicanos. Ese contexto convierte el choque en el Estadio Banorte en una oportunidad para medir cuánto ha evolucionado San Diego FC desde sus primeros duelos internacionales.

Los antecedentes de San Diego FC frente a clubes de la Liga MX

Desde su nacimiento, San Diego FC ha disputado cuatro partidos ante equipos mexicanos entre compromisos oficiales de la Leagues Cup y un amistoso internacional.

El saldo no resulta alentador: una victoria y tres derrotas, para una efectividad del 25 por ciento.

Su primera experiencia llegó en la Leagues Cup 2025 con una derrota de 3-2 frente a Pachuca. Días después volvió a caer, esta vez 2-1 contra Tigres, confirmando las dificultades para contener a rivales acostumbrados a competir bajo alta presión.

La única alegría llegó el 5 de agosto de 2025 con un sólido triunfo por 2-0 sobre Mazatlán, resultado que representó la primera victoria oficial del club ante un representante del fútbol mexicano.

Sin embargo, la mejoría no tuvo continuidad. En septiembre de ese mismo año, San Diego FC fue superado 4-2 por Tijuana en un partido amistoso, encuentro que volvió a exhibir problemas defensivos cuando el adversario acelera el juego por las bandas y aprovecha los espacios.

Las cifras explican buena parte de ese comportamiento. En cuatro partidos, el club suma siete goles anotados, pero ha recibido nueve. Su promedio ofensivo de 1.75 tantos por encuentro es competitivo, aunque la media de 2.25 goles permitidos evidencia que aún debe corregir aspectos importantes en la última línea para aspirar a competir con mayor regularidad frente a la Liga MX.

América representa el examen más complicado hasta ahora

Si los antecedentes ya eran complejos, el reto aumenta al visitar al Club América, uno de los equipos más exitosos del fútbol mexicano y candidato natural a pelear por el título de la Leagues Cup.

Además del nivel de su plantel, las Águilas llegan con confianza tras un buen inicio de temporada y con la obligación de dejar atrás las eliminaciones sufridas en ediciones anteriores del torneo.

Para San Diego FC, gran parte de las esperanzas recaerán en el talento ofensivo para de aprovechar cualquier espacio que deje la defensa azulcrema. El partido se disputará en la Ciudad de México, donde la altitud representa un desafío adicional para un equipo acostumbrado a competir prácticamente al nivel del mar.

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