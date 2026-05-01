Vancouver Whitecaps, entre Canadá y Las Vegas: la MLS responde al posible traslado

La MLS mantiene conversaciones con autoridades locales tras una oferta para comprar a Vancouver Whitecaps y llevarlo a Las Vegas.

Vancouver Whitecaps sigue en la polémica por el cambio de sede | Reuters

La situación de Vancouver Whitecaps volvió a tomar fuerza luego de que se diera a conocer una oferta formal para adquirir al club y trasladarlo a Las Vegas, Nevada. El interés fue presentado por un grupo inversor encabezado por el empresario Grant Gustavson, lo que abrió un nuevo capítulo sobre el futuro de la franquicia dentro de la MLS.

La propuesta contempla la compra del equipo y su salida de territorio canadiense, una posibilidad que implicaría un cambio en la historia reciente de la institución. Desde su ingreso a la Major League Soccer, Vancouver ha mantenido su sede en Canadá y ha construido ahí su proyecto deportivo.

De acuerdo con la información difundida, la oferta también incluiría la promesa de un estadio para el equipo en Las Vegas. Sin embargo, la intención de los Whitecaps sería mantenerse en Canadá y encontrar una ruta que garantice estabilidad para los próximos años.

El tema surge en un momento importante para el club dentro de la cancha. Vancouver se ubica en la segunda posición de la Conferencia Oeste, solo por debajo de San Jose Earthquakes, aunque con un partido menos. Además, el equipo cuenta con Thomas Müller como una de las figuras principales de su proyecto.

Thomas Müller lidera a Vancouver | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Ante el escenario abierto por la oferta de compra, la MLS emitió un comunicado para fijar su postura. La liga aseguró que mantiene conversaciones con el club y con autoridades locales para evaluar si existe un camino viable que permita la permanencia de la franquicia en Vancouver.

“La Major League Soccer sigue centrada en trabajar con los Whitecaps y las partes interesadas locales para determinar si se puede lograr un camino sostenible a largo plazo para el club. Mientras estaba en Vancouver para el Congreso de la FIFA, el comisionado Don Garber se reunió ayer con el primer ministro de Columbia Británica, David Eby”, señaló la liga.

El comunicado también detalló que Garber sostuvo conversaciones con otros representantes locales durante el Congreso de la FIFA. Entre ellos estuvieron el alcalde de Vancouver, Ken Sim; el viceministro de Turismo de Columbia Británica, Silas Brownsey; y la presidenta y directora ejecutiva de PavCo, Rehana Din.

“Esas conversaciones fueron constructivas, y agradecemos el tiempo y la participación del liderazgo local. La MLS y los representantes del club continuarán las discusiones en los próximos días, y la dirigencia de la liga planea regresar a Vancouver en las próximas semanas para reuniones adicionales”, agregó la MLS.

Por ahora, el futuro de Vancouver Whitecaps sigue sin una definición final. La propuesta de traslado a Las Vegas ya está sobre la mesa, pero la liga mantiene abierta la negociación con autoridades y actores locales para encontrar una solución que permita sostener el proyecto en Canadá.

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