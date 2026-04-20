¡Roman Reigns vuelve a la cima! conquista el Campeonato Mundial tras vencer a CM Punk en Wrestlemania 42

Rhea Ripley destrona a Jade Cargill y se convierte en la nueva monarca femenil de la empresa, mientras que Penta se impone en lucha de escaleras y retiene el Campeonato Intercontinental

El ‘Jefe Tribal’ vuelve a mandar en la empresa |ETHAN MILLER / GETTY IMAGES VIA AFP

Roman Reigns se convirtió en nuevo Campeón Mundial Pesado de la WWE tras imponerse a CM Punk en una espectacular batalla dentro de Wrestlemania 42. El ‘Jefe Tribal’ aprovechó el desgaste de su rival para conectar una lanza que selló la cuenta de tres y le dio el título, marcando así un nuevo capítulo de éxito en su paso por WWE.

El enfrentamiento inició con ambos luchadores intercambiando castigos desde los primeros minutos. Reigns buscó imponer condiciones con golpes directos, mientras que Punk respondió con rodillazos y movimientos que lo mantuvieron en la pelea. La lucha se desarrolló con dominio alterno, con ambos encontrando momentos para tomar el control sin que alguno lograra cerrar el combate.

Con el paso de los minutos, Reigns llevó la acción fuera del ring, donde utilizó las escalinatas para castigar a Punk, provocando que comenzara a sangrar. El control del ‘Jefe Tribal’ se mantuvo durante ese tramo, aunque Punk logró reaccionar en distintos momentos para evitar la caída, resistiendo los intentos de su rival por definir la lucha.

‘El Mejor del Mundo’ encontró una oportunidad tras aprovechar una distracción del árbitro para conectar un golpe prohibido que le permitió recuperar terreno. Más adelante, llevó el castigo a la mesa de comentaristas con un lance desde la esquina, pero no logró concretar la victoria cuando regresaron al cuadrilátero, donde Reigns resistió el conteo.

Punk intentó cerrar el combate con una combinación de patadas, una llave al cuello y un intento de rendición, pero Reigns logró escapar. El desgaste comenzó a pesar en el campeón, quien no pudo mantener la intensidad en los últimos segundos del enfrentamiento.

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El cierre llegó cuando Punk falló en su intento por levantar a Reigns. El ‘Jefe Tribal’ entendió que habría que aprovechar el momento y respondió con una lanza directa al cuerpo, lo que dejó sin respuesta a su rival. El conteo de tres se completó y Roman Reigns se proclamó nuevo Campeón Mundial Pesado de la WWE dentro de Wrestlemania 42, sumando un nuevo blasón en su carrera.

Rhea Ripley recupera el trono al vencer a Jade Cargill. Penta retiene el Campeonato Intercontinental

Rhea Ripley volvió a colocarse en la cima de la división femenil al recuperar el Campeonato Femenino de la WWE, tras imponerse a Jade Cargill en un combate que cambió de rumbo en los momentos clave. La australiana llegó a esta oportunidad luego de ganar el Elimination Chamber en febrero y eligió enfrentar a Cargill, lo que desató una rivalidad marcada por declaraciones y confrontaciones previas al evento.

El combate se desarrolló con dominio de Cargill durante varios lapsos, incluso con la intervención de Michin y B-Fab, quienes rompieron el formato original de mano a mano. Cuando la situación parecía salirse de control, Iyo Sky apareció para neutralizar a ambas con un moonsault desde las cuerdas. Con el camino despejado, Ripley intentó cerrar la lucha tras conectar un cabezazo y un Riptide, pero no logró la cuenta definitiva en ese momento.

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En el cierre, Cargill respondió con una patada y buscó ejecutar su movimiento final, sin embargo, Ripley logró contrarrestar la acción, aplicó nuevamente el Riptide y consiguió el conteo de tres. Con este resultado, Ripley sumó su segundo reinado como campeona femenina de WWE y el cuarto en su carrera, además de marcar la primera derrota de Cargill en WrestleMania desde su llegada a la empresa.

Finalmente, Penta logró defender el Campeonato Intercontinental tras imponerse en una lucha de escaleras ante Je’Von Evans, Dragon Lee, JD McDonagh, Rusev y Rey Mysterio, en un combate que se definió con todos los contendientes involucrados en distintas secuencias dentro del Allegiant Stadium. El campeón resistió los intentos de sus rivales y fue quien logró subir por la estructura para descolgar el cinturón y mantenerse como monarca.

El desarrollo del combate estuvo marcado por acciones constantes entre los seis participantes. Rusev lanzó a McDonagh sobre una escalera, mientras Evans ejecutó un lazo desde las cuerdas apoyado en otra estructura. Mysterio, en su regreso tras una lesión, también tuvo participación directa con un West Coast Pop que envió a Rusev contra una escalera. McDonagh conectó un Spanish Fly sobre Dragon Lee desde lo alto, y Penta respondió con un Mexican Destroyer sobre McDonagh en otra de las secuencias del combate.

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En el cierre, Penta aprovechó el momento tras los intercambios entre sus rivales, dejó fuera de combate a Evans, subió la escalera y aseguró el campeonato para completar la defensa en Wrestlemania 42.

Resultados completos Día 2 Wrestlemania

Si deseas saber el desarrollo de cada uno de los combates te invitamos a revivir nuestro tradicional MINUTO A MINUTO:

CM Punk (c) vs Roman Reigns | Campeonato Mundial Pesado | Ganador: Roman Reigns

Jade Cargill (c) vs Rhea Ripley | Campeonato Femenino de WWE | Ganador: Rhea Ripley

Sami Zayn vs Trick Williams | Campeonato de Estados Unidos | Ganador: Trick Williams

Penta (c) vs Je’Von Evans vs Dragon Lee vs JD McDonagh vs Rusev vs Rey Mysterio | Lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental | Ganador: Penta

Finn Bálor vs Dominik Mysterio | Ganador: Finn Balor

Brock Lesnar vs Oba Femi | Ganador: Oba Femi

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