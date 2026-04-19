¡Locura en WrestleMania! Cody Rhodes vence a Randy Orton para mantenerse como Campeón Indiscutido de WWE

El primer día del ‘Show de shows’ dejó varios cambios de reinados. Destacan las caídas de Stephanie Vaquer y de AJ Lee, perdiendo así los títulos mundial e intercontinental, respectivamente

‘The American Nightmare’ se mantiene como el máximo monarca de la empresa | Netflix

En la primera velada dentro de Wrestlemania 42, el alumno terminó por superar al maestro. Cody Rhodes logró ejercer su etiqueta de monarca y terminó por retener el Campeonato Indiscutible de la WWE tras imponerse a Randy Orton en el evento estelar. El campeón logró mantenerse en pie en los instantes finales y aseguró la cuenta de tres para evitar que Orton alcanzara su título número 17 dentro de la empresa.

La lucha comenzó incluso antes de que sonara la campana. Durante las presentaciones, Pat McAfee intervino y atacó a Rhodes con un micrófono, acción que fue secundada por Orton. El campeón reaccionó y dejó fuera de combate al comentarista con un Crossrhodes. Minutos después, el castigo continuó fuera del ring, donde McAfee fue colocado sobre la mesa de comentaristas y el cantante Jelly Roll ejecutó una plancha que lo dejó sin posibilidad de volver a intervenir.

Una vez iniciado el combate, ambos luchadores intercambiaron castigos desde los primeros minutos. Orton tomó ventaja con un superplex desde la tercera cuerda y más adelante aplicó un suplex sobre la mesa de comentaristas. Rhodes resistió y encontró respuesta con ataques directos, en un duelo donde ambos mostraron conocimiento mutuo tras su etapa en ‘The Legacy’.

El desarrollo de la noche cambió cuando Rhodes llevó a Orton contra el poste, provocando que comenzara a sangrar. A partir de ese momento, el campeón tomó el control con golpes al rostro. Orton logró reaccionar sorpresivamente con un Crossrhodes, pero Rhodes respondió con un RKO. Sin duda eso mostró el conocimiento que tienen uno del otro.

En el cierre, la lucha quedó sin árbitro tras un RKO aplicado por Orton en medio de la confusión. Rhodes aprovechó para conectar un golpe ilegal, mientras McAfee regresó con la intención de fungir como réferi, pero volvió a ser derribado, ahora por Orton tras un nuevo error. Con la autoridad fuera de acción, el combate se mantuvo sin control hasta que el árbitro logró reincorporarse.

Cody Rhodes sigue siendo el Campeón Indiscutible de WWE 🏅😎🔥 #WrestleMania pic.twitter.com/3kvqV2M4IR — WWE Español (@wweespanol) April 19, 2026

En ese momento, Rhodes ejecutó un nuevo Crossrhodes sobre Orton, quien ya no logró levantarse. El conteo llegó a tres y el campeón aseguró la victoria para mantenerse como monarca indiscutido. El resultado cerró el evento principal de la primera noche en Las Vegas.

En otros resultados, Liv Morgan se proclamó campeona mundial femenil por tercera vez en su carrera tras vencer a Stephanie Vaquer, en un combate donde intervino The Judgment Day en varias ocasiones.

The Judgment Day se hizo presente y Liv Morgan es la nueva Campeona Mundial 🏅😈🔥 #WrestleMania pic.twitter.com/6AErvvEOaC — WWE Español (@wweespanol) April 19, 2026

Finalmente, Becky Lynch se convirtió en campeona intercontinental al derrotar a AJ Lee, luego de aprovechar un descuido (y de también hacer intervenir directamente a la réferi), lo que le permitió ejecutar el movimiento definitivo y sellar la cuenta de tres, mismo que le dio su tercer reinado intercontinental.

Resultados completos Día 1 Wrestlemania

Si deseas saber el desarrollo de cada uno de los combates te invitamos a revivir nuestro tradicional MINUTO A MINUTO:

Cody Rhodes (c) vs Randy Orton (y Pat McAfee) | Campeonato Mundial de WWE | Ganador: Cody Rhodes

Stephanie Vaquer (C) vs Liv Morgan | Campeonato Mundial Femenil de WWE | Ganadora: Liv Morgan

Seth Rollins vs Gunther | Ganador: Gunther

AJ Lee (c) vs Becky Lynch | Campeonato Intercontinental | Ganadora Becky Lynch

Nia Jax y Lash Legend (c) vs Charlotte Flair y Alexa Bliss vs The Bella Twins vs Bayley y Lyra Valkyria | Campeonato de Parejas Femenil de WWE | Ganadoras Brie Bella y Paige

Drew McIntyre vs Jacob Fatu | Lucha no sancionada | Ganador: Jacob Fatu

Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed vs The Usos y LA Knight | Ganador: The Usos y LA Knight

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