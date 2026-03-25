¡La temporada 2026 de la NFL iniciará en miércoles!

La liga da la fecha de los primeros dos juegos de la semana 1 de la siguiente campaña, comenzando en un día poco común para acomodar el Rams-49ers en Australia

Seattle inicia la campaña 2026 el 9 de septiembre; 49ers-Rams el 10 | Imagn Images

La NFL dio a conocer el miércoles 25 de marzo las fechas de los dos primeros partidos de la temporada regular, con la novedad de que la campaña iniciará en un día poco común: en miércoles.

El fútbol americano profesional vuelve el 9 de marzo. Como es costumbre desde hace hace par de décadas, se inicia en casa del último campeón, en este caso los Seattle Seahawks. El rival se dará a conocer en una fecha posterior, pero será la primera vez desde 2012 que la temporada de la NFL inicia en jueves.

Hace 14 años, el Cowboys vs Giants tras el título del Super Bowl XLVI de New York ante los Patriots, fue programado en miércoles debido a la Convención Nacional Demócrata, donde Barack Obama fue anunciado como candidato para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.

En la historia de la NFL, hay apenas 44 juegos de temporada regular que se disputaron en miércoles, todos menos tres antes de 1950. Además del Cowboys-Giants del 2012, se jugó en el ‘ombligo de la semana’ en 2020 por las reprogramaciones de la pandemia (Steelers vs Ravens de la semana 12) y en 2024 hubo doble cartelera en Navidad.

El primer partido se jugará el miércoles 9 de marzo, en punto de las 8:20 pm tiempo del Este, 5:20 local en Seattle, 6:20 pm de la CDMX.

En 2026, no hay cuestiones políticas que influyan en la decisión, sino logísticas, para acomodar el primer partido de la NFL en Australia, 49ers vs Rams. El duelo entre rivales de la NFC Oeste se jugará técnicamente en viernes 11 de septiembre en Melbourne, a las 10:30 am local, pero será el jueves 10 a las 18:35 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la NFL?

El fútbol americano profesional iniciará hasta la segunda semana del mes de septiembre. De momento, estos dos juegos ya tienen día y hora definidos:

Miércoles 9 de septiembre | en Seattle Seahawks | 18:20 horas CDMX

Jueves 10 de septiembre | 49ers vs Rams | 18:25 horas CDMX

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