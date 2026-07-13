Argentina vs Inglaterra: horario, canal y dónde ver EN VIVO la semifinal del Mundial 2026 en EE.UU.

El partido Argentina vs Inglaterra se ha producido cinco veces en Mundiales, con cuatro victorias británicas

Jude Bellingham y Lionel Messi. Fotos: Roberto Schmidt – Juan Mabromata / AFP

La segunda de las semifinales del Mundial 2026 se disputa este miércoles 15 de julio: Argentina vs Inglaterra. El partido entre ambas selecciones no solo engloba fútbol, sino también detalles históricos que salen a relucir por sus aficionados en cada enfrentamiento.

Sin embargo, Lionel Scaloni, técnico de la Albiceleste, ya aclaró en rueda de prensa que “solo es un partido de fútbol, nada más”. Por el nivel, la instancia y la rivalidad, ya es uno de los compromisos más emocionantes de esta Copa del Mundo.

Cómo y dónde ver el partido Argentina vs Suiza en Estados Unidos

Día: miércoles 15 de julio

Lugar: Mercedes-Benz Stadium / Estadio Atlanta

Hora: 3:00 pm (ET), 2:00 pm (CT) y 12:00 pm (PT)

Transmisión en TV: Telemundo Deportes / En streaming: Fubo, Peacock y Prime Video USA (en inglés)

Otras alternativas en streaming, que son pagas, incluyen a DirecTV (DGO) y DAZN Mundial.

Aunque en el cuadro final Inglaterra ha tenido rivales “más complicados”, Argentina también ha tenido que esforzarse al máximo en sus tres duelos de eliminación directa. De hecho, en todos tuvo que disputar la prórroga, siendo la selección con más tiempos extra en la historia de los Mundiales.

El factor cansancio podría perjudicar al combinado suramericano, que en el partido contra Suiza se notó entre lesiones y desgaste físico.

Pero Argentina también ha sabido reponerse en cada enfrentamiento, con un Lionel Messi inspirado. Incluso, Julián Álvarez por fin anotó en el Mundial 2026, dándole el triunfo a su país ante los helvéticos con un golazo.

Asimismo, la dupla Bellingham-Kane es una de las mejores del torneo (12 goles entre ambos), junto con Mbappé y Dembéle (13). El mediocampista del Real Madrid firmó su segundo doblete ante Noruega, rompió un récord, y representa la principal amenaza para Argentina.

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