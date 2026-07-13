Francia busca frenar a España con estas tres claves en semifinales

La velocidad de sus extremos, la presión en el mediocampo y la experiencia de sus figuras pueden marcar la diferencia

Francia Esta A Un Paso De La Final | Odd Andersen | AFP

El partido Francia vs España se ha convertido en una de las semifinales más atractivas de la Copa Mundial, considerada incluso como una final adelantada del torneo.

Mientras la selección española llega impulsada por el talento de Lamine Yamal quien ya hizo gol en el Mundial y una posesión dominante recibiendo su primer gol en el torneo en el duelo de cuartos final ante Bélgica, el conjunto francés confía en su poder físico, la jerarquía de sus estrellas y un plan táctico diseñado para neutralizar el juego de toque de La Roja.

Para millones de aficionados latinos en Estados Unidos que disfrutarán del duelo en los FIFA Fan Festival de las distintas sedes, este partido representa mucho más que una semifinal: es un choque de estilos entre dos de las potencias históricas del fútbol europeo.

El equipo dirigido por Didier Deschamps que viene de vencer a Marruecos por 2-0 en cuartos de final sabe que no puede permitir que España controle el ritmo del encuentro durante largos periodos.

En los partidos anteriores del torneo, los franceses han mostrado una capacidad notable para competir en escenarios de alta presión, especialmente cuando logran acelerar las transiciones ofensivas.

La velocidad de Mbappé y Dembélé, el arma principal

La primera gran clave para Francia será explotar los espacios a la espalda de la defensa española. Cuando España adelanta sus líneas para dominar la posesión, suele dejar metros libres en las bandas, un escenario ideal para Kylian Mbappé quien busca el título de goleo del Mundial y Ousmane Dembélé.

La velocidad de ambos extremos puede obligar a los laterales españoles a jugar con mayor cautela. Si Francia consigue recuperar el balón y lanzar ataques rápidos, tendrá oportunidades claras de gol sin necesidad de elaborar demasiado.

Además, el movimiento constante de Mbappé hacia el centro puede generar dudas entre los defensores y abrir espacios para las llegadas de los mediocampistas franceses desde segunda línea.

Ganar la batalla del mediocampo será decisivo

Otro aspecto fundamental será la presión sobre los organizadores españoles. Francia necesita impedir que Rodri, Pedri o los interiores reciban cómodos entre líneas.

Para lograrlo, Deschamps apostaría por un mediocampo intenso, con jugadores capaces de recorrer muchos metros y recuperar balones rápidamente. La idea no es solo defender, sino cortar la circulación española antes de que llegue a las zonas más peligrosas.

Cuando España pierde fluidez en la salida, suele verse obligada a jugar más directo, un contexto que favorece a la fortaleza física de la zaga francesa.

La experiencia en partidos grandes puede inclinar la balanza

La tercera clave es la experiencia acumulada por el plantel francés. Muchos de sus futbolistas ya disputaron finales de Mundial, semifinales de Champions League y encuentros de máxima exigencia.

En este tipo de partidos, los detalles suelen definir el resultado: una pelota parada, una transición bien ejecutada o una decisión acertada bajo presión. Francia cuenta con jugadores acostumbrados a resolver ese tipo de momentos.

España llega con una generación joven y talentosa, pero Francia posee una mezcla de juventud y experiencia que puede ser determinante cuando el partido entre en su fase más tensa.

Si el conjunto francés logra imponer estas tres claves: transiciones rápidas, presión efectiva en el mediocampo y manejo de los momentos decisivos, tendrá argumentos sólidos para superar a España y avanzar a la gran final del Mundial 2026.

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