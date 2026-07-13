Inglaterra vs Argentina en vivo: horario y dónde ver las semifinales del Mundial 2026; alineaciones y pronósticos

Inglaterra y Argentina volverán a verse las caras en una Copa del Mundo este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta por el boleto a la final

¿Dónde ver en vivo Inglaterra vs Argentina del Mundial 2026? | Claro Sports

La Argentina de Lionel Messi afronta un desafío de alto nivel ante una Inglaterra que ha consolidado un equipo repleto de fortalezas, con Jude Bellingham y Harry Kane como referentes ofensivos. El boleto a la final del Mundial 2026 también revive una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol internacional, ya que ambas selecciones cuentan con cinco enfrentamientos históricos en Copas del Mundo. Entre ellos destaca el inolvidable partido de cuartos de final disputado en el Estadio Azteca en 1986, marcado por la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, dos acciones inmortalizadas por Diego Armando Maradona. Sin embargo, el historial favorece al conjunto británico, que suma tres triunfos frente a las dos victorias de la Albiceleste.

Argentina encara este compromiso entre cuestionamientos por diversas polémicas arbitrales y después de superar con dificultades a selecciones que, en el papel, parecían menos exigentes. Inglaterra, en cambio, ha construido su camino frente a rivales de mayor complejidad y llega con una imagen más sólida. Aun así, el combinado inglés también carga con una presión importante, ya que busca poner fin a varias décadas llenas de fracasos sin poder disputar una final de la fiesta más importante del fútbol.

¿Cuándo juegan Inglaterra vs Argentina, y a qué hora inicia el partido de semifinal del Mundial 2026?

La semifinal entre Argentina e Inglaterra se disputará el próximo miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta, un recinto con capacidad para 71 mil aficionados que será el escenario de uno de los partidos más esperados de la Copa del Mundo 2026. El partido reunirá a dos de las principales candidatas al título, en un enfrentamiento que promete un ambiente de tensión y que definirá a una de las selecciones finalistas del torneo.

México y Centroamérica : 13:00 horas

: 13:00 horas Estados Unidos Este : 15:00 horas

: 15:00 horas Estados Unidos Pacífico : 12:00 horas

: 12:00 horas Colombia : 14:00 horas

: 14:00 horas Argentina: 16:00 horas

¿Quién transmite en vivo las semifinales del Mundial 2026 y dónde ver por TV y streaming?

Vive la emoción de las semifinales de la Copa del Mundo 2026 a través de Claro Sports, donde encontrarás una cobertura completa de cada partido desde la comodidad de tu dispositivo móvil. Disfruta de estadísticas en tiempo real, alineaciones oficiales, análisis, declaraciones de los protagonistas y el seguimiento más detallado de la máxima cita del fútbol, todo respaldado por el trabajo de nuestros especialistas en nuestro clásico minuto a minuto.

México : TUDN, TV Azteca y ViX

: TUDN, TV Azteca y ViX Centroamérica | Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC, Tigo Sports, VIX y FOX; Guatemala: TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Tigo Sports, ViX y FOX; Costa Rica: Teletica, ViX y FOX

| Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC, Tigo Sports, VIX y FOX; Guatemala: TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Tigo Sports, ViX y FOX; Costa Rica: Teletica, ViX y FOX Estados Unidos : FOX, fuboTV y Telemundo.

: FOX, fuboTV y Telemundo. Colombia : Caracol TV, RCN Television, Win Sports, DIRECTV Sports, Disney+ y Paramount+

: Caracol TV, RCN Television, Win Sports, DIRECTV Sports, Disney+ y Paramount+ Argentina: Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DIRECTV Sports, Disney+ y Paramount+

Alineaciones probables de Inglaterra vs Argentina: así salen a las semifinales del Mundial 2026

Thomas Tuchel afronta un importante reto táctico con Inglaterra de cara al encuentro. El técnico alemán apunta a mantener su esquema 4-2-3-1, un sistema que ofrece equilibrio entre la solidez defensiva y la generación de juego. Sin embargo, cuando el partido exige mayor control o la necesidad de proteger una ventaja, no duda en modificar el planteamiento e incorporar una línea de cinco defensores para reforzar la última zona del campo.

Por su parte, Lionel Scaloni cuenta con una Argentina mucho más flexible desde el punto de vista táctico. La Albiceleste puede iniciar con un 4-4-2 y transformarlo en un 4-1-3-2 de acuerdo con las necesidades del partido. En ese funcionamiento, Lionel Messi dispone de libertad para recorrer distintas zonas del terreno de juego, una característica que lo convierte en el principal generador de ataque y en el eje alrededor del cual gira el funcionamiento ofensivo de la Scaloneta.

Inglaterra: Jordan Pickford, Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Pronósticos y favorito: ¿Quién gana del Inglaterra vs Argentina y cuánto paga por clasificar a la gran final?

De acuerdo con información de Caliente MX, la victoria de Inglaterra en el tiempo regular se paga con un momio de +165, mientras que el empate aparece en +190 y el triunfo de Argentina cotiza en +196. Las cuotas reflejan un partido muy parejo, aunque con una ligera inclinación hacia el conjunto inglés, especialmente al considerar el mercado de clasificación, donde los Tres Leones aparecen con un momio de -138 frente al +105 de la Albiceleste, lo que sugiere que las probabilidades favorecen a Inglaterra para avanzar, ya sea en los 90 minutos o después del tiempo extra.

En el mercado de goles, el panorama apunta hacia un encuentro cerrado. El momio de -175 para menos de 2.5 goles indica que las casas de apuesta esperan un partido con pocas anotaciones, mientras que el más de 2.5 goles se ubica en +135, una opción con mayor recompensa, pero considerada menos probable. Este comportamiento de las líneas coincide con la expectativa de un enfrentamiento equilibrado, en el que ambos equipos prioricen el orden defensivo y reduzcan al mínimo los espacios para el rival.

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